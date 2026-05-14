El PSG contacta con Valverde

El PSG se ha puesto en contacto con el entorno de Fede Valverde para intentar ficharlo la próxima temporada. El conjunto parisino ha estrechado el cerco sobre el entorno del futbolista uruguayo después del incidente que tuvo con Tchouaméni y la multa de 500.000 euros que ha impuesto el Real Madrid a ambos jugadores. Actualmente, el segundo capitán se encuentra de baja después de sufrir traumatismo craneoencefálico en su pelea.

El futuro de Valverde está en el aire después de la pelea con Aurélien Tchouaméni de la pasada semana. Según informamos en OKDIARIO, el Real Madrid valora diferentes opciones con el segundo capitán madridista y la posibilidad de que salga vendido este verano está encima de la mesa. La entidad blanca tiene claro que no regalará a uno de los mejores jugadores del mundo, pero sí que se analizarán las ofertas que puedan llegar por el jugador. Si estas se consideran importantes, se compartirán con el jugador y la última palabra la tendrá el próximo entrenador.

De momento, lo que está claro es que Fede Valverde ya no jugará más esta temporada. Actualmente, el uruguayo se encuentra guardando reposo por el traumatismo craneoencefálico que sufrió por la pelea con Tchouaméni, por la que ambos jugadores fueron sancionados con 500.000 euros, en la que ya es la mayor multa de la historia del club. Este incidente también le costará la capitanía al futbolista, que ha quedado muy tocado para el club después de un incidente que califican como vergonzoso.

El PSG va a por Valverde

El PSG ha sido el primer equipo que ha estrechado el cerco sobre un Fede Valverde que termina contrato en 2029 y que está valorado en 120 millones de euros. El Chiringuito de Jugones anunció el miércoles que el conjunto parisino ha contactado con el entorno del jugador y desde el diario AS han confirmado esta noticia: así que el interés en el Parque de los Príncipes en el jugador es real.

Estas informaciones apuntan a que el PSG ha sondeado al entorno del jugador para conocer sus intenciones de cara a la próxima temporada después de conocer su pelea con Tchouaméni. «No quiere decir que el jugador quiera salir ni que el Madrid le haya comunicado nada al respecto», informaron en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol. «Este fin de semana, un equipo potente de Europa, el PSG, se ha puesto en contacto con gente del entorno del futbolista para conocer en qué situación se encuentra y la viabilidad de firmarle este verano», contaron en exclusiva en este programa.

🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨 💣 «El PSG se ha puesto en contacto con el entorno de Valverde». 👉 «No quiere decir que el jugador quiere salir ni que el Madrid le haya comunicado nada al respecto». pic.twitter.com/ZeCl62NLSk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2026

Así que, según estas informaciones, Fede Valverde ya sabe que, si decide salir del Real Madrid este verano, tiene hueco en el PSG. En Alemania también se ha informado en los últimos días que el Bayern podría hacerle hueco al futbolista uruguayo, que ha sido uno de los hombres más importantes del Real Madrid en esta temporada, en la que ha disputado 48 partidos, en los que ha marcado 9 goles y repartido 13 asistencias. Para la historia quedará aquel partido ante el City en la ida de los octavos de final en los que entró en trance anotando tres goles para llevar al Real Madrid a los cuartos de final de la máxima competición europea.