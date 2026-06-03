El bonito encuentro de Vinicius y Mbappé antes del Mundial: «Lo es todo para mí»

Vinicius Júnior y Kylian Mbappé han tenido un bonito encuentro antes del Mundial 2026 que arranca este 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Las estrellas del Real Madrid, y también de Francia y Brasil, se han repartido elogios en un acto comercial de la firma deportiva que les viste. Ambos liderarán el nuevo proyecto del Real Madrid de Florentino Pérez, que es claro favorito para ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebran este domingo 7 de junio.

Florentino Pérez ha dejado claro por activa y por pasiva que el futuro del Real Madrid pasa por la dupla Mbappé-Vinicius y ambos serán los referentes del nuevo proyecto que echará a andar una vez que se confirme la victoria del actual presidente en las elecciones del domingo. La encuesta realizada por Data 10 para OKDIARIO deja claro que Florentino ganará las elecciones con un 77,3% de los votos por el 22,7% que conseguiría su rival, Enrique Riquelme.

El encuentro entre Vinicius y Mbappé

Vinicius y Mbappé han sido protagonistas de un acto publicitario de Nike que se grabó hace unas semanas con motivo del Mundial que comienza este 11 de junio y en el que las estrellas del Real Madrid liderarán a Brasil y Francia, dos de las grandes favoritas al título junto con España. En este evento, las dos estrellas se han repartido elogios después de un año difícil con el Real Madrid.

«Lo que más me gusta de Vinicius es todo, porque yo siempre digo que quiero jugar con los mejores y Vinicius para mí es uno de los mejores jugadores del mundo», afirma Mbappé en este acto en el que se fotografiaron juntos intercambiando unas botas de la firma deportiva Nike, de la que ambos son máximos exponentes.

Vinicius también se deshace en elogios hacia Mbappé y también vuelve a repetir algo ya sabido: en su día insistió con llamadas para que fichara por el Real Madrid. «Es todo para mí porque siempre he hablado demasiado con él para que venga al Real Madrid y jugar juntos. Es algo increíble», dejó claro la estrella de Brasil en este anuncio en el que también tienen tiempo para bromear con la música que escuchan ambos.

Vinicius x Mbappé for Nike.🔥 pic.twitter.com/uw4FOwlEsK — Viní Jr.FanBoy 🤍🇧🇷🇫🇷 (@vinijrfanboy_) June 1, 2026

«Vini siempre escucha la misma música de Brasil. Son buenas, pero son muy parecidas», bromea Mbappé, mientras que el ‘7’ también dice que: «Kylian sólo pone música de Francia, que es más difícil de entender».