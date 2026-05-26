La sorprendente aparición de Bellingham en la casa de Vinicius en Brasil

Con la temporada acabada, los jugadores del Real Madrid están aprovechando para disfrutar de unos días de vacaciones. Especialmente los mundialistas, que en unos días se concentrarán con sus respectivas selecciones para preparar la cita mundialista. Dos de ellos, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, se han ido a Brasil a casa del primero para desconectar un poco tras una larga campaña.

El delantero brasileño del Real Madrid publicó un carrusel de fotos en sus redes sociales al llegar a Río de Janeiro. Son todas imágenes suyas en el avión, en la casa, jugando al pádel o grabando alguna publicidad… todas menos una en la que aparece el inglés. En la imagen se puede ver a Bellingham sentado delante del ordenador con un retrato de su compañero a su espalda.

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Jude y Vini mantienen una gran relación de amistad y han aprovechado el regreso del brasileño a su país para viajar juntos. Bellingham pasará unos días junto a su compañero antes de concentrarse con su selección. Inglaterra se desplazará a Florida en los próximos días para la concentración previa al Mundial, ya que disputarán dos amistosos en Estados Unidos, uno contra Nueva Zelanda en el Raymond Stadium el 6 de junio y otro contra Costa Rica en Orlando el 10 de junio.

Por su parte, Brasil, jugará un amistoso contra Panamá en el Maracaná el 31 de mayo y otro el 7 de junio, ya en tierras estadounidenses, en el FirstEnergy Stadium de Cleveland. La canarinha no debutará en el Mundial hasta el 14 de junio. Y lo hará con un auténtico partidazo frente al rival más difícil de su grupo, Marruecos.