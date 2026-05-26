Marc Márquez se une a la NFL para promocionar el partido en el Bernabéu entre Falcons y Bengals

Marc Márquez colabora con la NFL para promocionar el NFL Madrid Game 2026 entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. El piloto español, nueve veces campeón del mundo, y la NFL se han unido para promocionar de una forma diferente el partido del próximo 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

«Ya tenemos fecha y rival. Falcons contra Bengals. Vuelve la NFL a España, no te lo pierdas», indica en el video facilitado por NFL España el siete veces campeón del mundo de MotoGP, ataviado con un mono y un casco que llevan también el emblema de este histórico partido. Montado en una Ducati en el circuito de Jerez, Márquez hizo unos donuts con los que formó los logos de los dos equipos que participarán en este encuentro.

Será la segunda vez que se dispute un partido de la mejor liga de fútbol americano del mundo España. Tras el éxito del año pasado, NFL repetirá en Madrid a finales de este 2026 con rivales diferentes. El curso anterior fueron Miami Dolphins y Washington Commanders y esta vez los elegidos han sido los Falcons y los Bengals.