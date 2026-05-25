Carvajal refleja su emoción tras despedirse del madridismo: «48 horas después… me siento un afortunado»

Dani Carvajal ha reflejado su emoción, una vez más, tras despedirse del madridismo y del Real Madrid el pasado sábado. Lo ha hecho a través de sus redes sociales con un carrusel de las imágenes más significativas de una despedida que pasará a la historia en el Santiago Bernabéu. Una de las leyendas más grandes en la historia del club dijo adiós al club de su vida. Y lo dejó claro: «Hasta pronto». Carvajal tiene claro que volverá.

«Gracias, gracias y gracias. 48 horas después de la gran despedida que me habéis brindado, me siento muy afortunado y querido. Han sido 23 años mágicos sintiendo vuestro apoyo hasta el último día. Hasta pronto, madridistas», escribió Dani Carvajal en sus redes sociales lleno de emoción.

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Dani Carvajal disputó su último partido como futbolista del Real Madrid el pasado sábado en el Santiago Bernabéu contra el Athletic Club en la última jornada de Liga. Dos días después, no lo ha podido olvidar. Dejó momentos para la historia.

El capitán madridista, que se va del club con seis Copas de Europa bajo el brazo, entre otros grandes títulos, vivió una despedida sobre el césped del Santiago Bernabéu de lo más emocionante. Sonrió, estuvo con su familia en el terreno de juego y lloró como si fuera un niño pequeño. Emoción máxima la que vivió el eterno ya lateral derecho del Real Madrid.