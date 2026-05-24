La Junta Electoral aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones en el Real Madrid 20 años después

Habrá elecciones en el Real Madrid. La Junta Electoral del club blanco ya ha validado oficialmente la candidatura encabezada por Enrique Riquelme y el socido madridista volverá a acudir a las urnas por primera vez en más de dos décadas para elegir presidente. El empresario alicantino, fundador de Grupo Cox y una de las figuras emergentes del panorama empresarial español, se convierte así en el primer candidato capaz de competir electoralmente contra Florentino Pérez desde su regreso al poder en el año 2009.

La noticia ya ha provocado un enorme impacto en Valdebebas. Durante años, el escenario político del club había permanecido completamente congelado alrededor de la figura de Florentino, sin oposición real ni procesos electorales competitivos. Sin embargo, la irrupción de Riquelme cambia el tablero y abre oficialmente una campaña que promete convertirse en una de las más mediáticas y seguidas de la historia reciente del club blanco.

Según la resolución emitida por la propia Junta Electoral del Real Madrid, Enrique José Riquelme Vives, socio número 41.736, presentó su candidatura el pasado 23 de mayo junto a toda la documentación exigida por los estatutos del club: escrito oficial de presentación, programa electoral, relación completa de los miembros de la junta directiva y el correspondiente preaval y aval bancario exigido en el artículo 40.B.7 de los estatutos sociales.

Tras revisar la documentación, la Junta Electoral detectó únicamente un error administrativo relacionado con el número de socio de uno de los vocales de la candidatura, José Olivé Pina, aunque el organismo consideró que la candidatura cumplía con todos los requisitos establecidos en las normas electorales y acordó por unanimidad proclamarla válida.

La candidatura de Riquelme llega además respaldada por una potente estructura empresarial y financiera. El empresario ha confeccionado una junta directiva formada por perfiles de primer nivel procedentes de sectores estratégicos como la energía, la automoción, las finanzas, la comunicación, la medicina o la inversión.

Entre los nombres que acompañan al empresario alicantino aparecen Antonio Medina Cuadros, vicepresidente y socio director de Medina Cuadros Abogados; Rosauro Varó, empresario ligado históricamente a Prisa y al ecosistema tecnológico; José Olivé Pina, actual CFO global de Grupo Cox; o José Alberto Martínez Cepero, histórico directivo del Grupo Volkswagen en España.

Además, según fuentes cercanas a la candidatura, en las próximas semanas se incorporarán otros perfiles relevantes como David Mesonero, vinculado a Iberdrola y ex director financiero de Siemens Gamesa, o Dámaso Quintana, fundador de Atrys Health y una de las figuras más reconocidas del sector sanitario privado español.

La validación oficial supone un momento histórico dentro del Real Madrid. Después de más de 20 años sin unas elecciones con verdadera oposición, el socio madridista volverá a votar para decidir el futuro institucional del club. Un escenario prácticamente desconocido para gran parte del madridismo y que convierte Valdebebas en el epicentro político del fútbol español durante las próximas semanas.