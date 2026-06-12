Filtran el sorprendente nombre del central que Mourinho ha pedido al Real Madrid

Tomás Araujo es el sorprendente nombre del central que José Mourinho habría pedido al Real Madrid. El entrenador portugués ha pasado a la dirección deportiva blanca una lista de fichajes y el defensa del Benfica está entre los nombres que gustan al técnico, cuyo fichaje fue oficializado en la noche del jueves, confirmando que el nuevo proyecto echará a andar en la segunda semana de julio.

El Real Madrid confirmó en la noche del jueves el fichaje de José Mourinho, que firmará un contrato hasta el próximo año 2029. «La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada», informó el club en un comunicado.

En la tarde en la que se confirmó el regreso de José Mourinho al Real Madrid, desde la dirección deportiva blanca también se encarriló el fichaje de Bernardo Silva. El jugador portugués estaba a punto de fichar por el Atlético, pero finalmente jugará en el Bernabéu las dos próximas temporadas a la espera de que el club blanco confirme su fichaje. El fichaje del ex del City ha sido una petición expresa del entrenador luso y el club blanco ha cumplido los deseos de su nuevo técnico, que podrá contar con uno de los mejores centrocampistas del mundo a coste cero.

El central que Mourinho ha pedido al Real Madrid

Otro de los deseos de José Mourinho es Tomás Araujo, su jefe de la defensa en la última temporada en el Benfica. El central de 24 años está en la lista que le ha trasladado el entrenador portugués al Real Madrid, según ha informado el colaborador de OKDIARIO, Ramón Álvarez de Mon, a través de las redes sociales.

🚨Tomás Araujo también está en la lista que le ha trasladado Mourinho al Real Madrid. Él centra del Benfica es de su agrado. No me consta que el Real Madrid se haya movido en esa dirección de momento. pic.twitter.com/Okla3YMpwd — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) June 12, 2026

Tomás Araujo ha disputado 39 partidos en la última temporada con el Benfica y desarrolla su función como defensa central, tanto por la derecha como por la izquierda. El defensa tiene contrato hasta el próximo año 2029 y está valorado en 30 millones de euros, por lo que podría ser un fichaje bueno, bonito y barato para el nuevo Real Madrid de Mourinho. Tras cerrar los fichajes de Konaté y Dumfries, que serán anunciados en las próximas horas, el entrenador portugués quiere reforzar la defensa con un futbolista más.