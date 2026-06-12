Mourinho da un vuelco inesperado al Real Madrid con Bernardo Silva

La planificación deportiva del Real Madrid ha dado un vuelco inesperado que podría terminar con un golpe en el mercado de fichajes. Bernardo Silva, una auténtica leyenda del Manchester City tras nueve temporadas en el club inglés, se encuentra libre de contrato y sus caminos, que durante años parecieron paralelos pero nunca destinados a cruzarse, están hoy más cerca que nunca de confluir en el Santiago Bernabéu. El factor determinante en este cambio de escenario tiene nombre y apellido: José Mourinho. El técnico portugués, cuya oficialidad mediante comunicado es inminente, ha puesto el nombre de su compatriota sobre la mesa, dando vida a una operación que el club blanco había archivado durante los últimos meses, como explicaré a continuación.

El centrocampista portugués tomó la decisión de abandonar Mánchester hace bastante tiempo. Aunque en el pasado ya se había dejado querer por el Real Madrid a través de terceros, el club blanco nunca llegó a dar el paso definitivo al tener cubiertas las prioridades del centro del campo con figuras de la talla de Luka Modric y Toni Kroos. Hace unos meses, su agente, Jorge Mendes, volvió a ofrecer al futbolista. En un principio, el Real Madrid agradeció el ofrecimiento, pero no activó ninguna maquinaria. Sin embargo, el listado de peticiones entregado por Mourinho ha cambiado radicalmente la perspectiva de la directiva blanca.

Dentro de las peticiones del nuevo entrenador existían opciones de enorme dificultad económica o contractual, como el caso de Calafiori o la dificultad de abordar un fichaje como el de Gvardiol. Por el contrario, la situación de Bernardo Silva, al encontrarse libre de contrato, representa una oportunidad de mercado razonable que el Real Madrid está obligado a estudiar meticulosamente. La reciente y pública reunión con Jorge Mendes en el hotel Santo Mauro sirvió para tratar formalmente esta posibilidad, un movimiento que ha frenado en seco el futuro del jugador, quien ya sopesaba ofertas firmes de otros destinos en España.

Hasta hace apenas unos días, el destino de Bernardo Silva parecía debatirse exclusivamente entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los azulgranas presentaron una oferta económicamente inferior a la de los rojiblancos, lo que situaba al Atlético de Madrid en una posición de gran optimismo para cerrar el fichaje. No obstante, la irrupción del Real Madrid en la negociación ha provocado que el futbolista paralice cualquier decisión. El propio jugador manifestó recientemente su deseo de ir a un lugar donde realmente se sintiese querido, y el profundo interés de Mourinho por contar con él es el principal argumento que maneja la entidad madridista para terminar de decantar la balanza.

Los parámetros económicos iniciales de la operación, planteados por el entorno del jugador antes de que el Real Madrid entrara formalmente en escena, se situaban en una postura de máximos: una ficha de 10 millones de euros netos por temporada dentro de un contrato de tres años, lo que equivaldría a unos 60 millones de euros brutos en total, sin una prima de fichaje inicial, pero con la posibilidad de un bonus de despedida. Aunque es previsible que el Real Madrid intente rebajar estas pretensiones salariales, la gran ventaja financiera de Bernardo Silva respecto a otras opciones del mercado es el ahorro absoluto en el precio del traspaso y la viabilidad de firmar un contrato más corto.

Desde el punto de vista estrictamente deportivo, la incorporación del portugués aportaría al vestuario una experiencia al más alto nivel, un altísimo entendimiento del juego y una competitividad contrastada. Mourinho ve en él una prolongación táctica sobre el césped, un jugador polivalente capaz de actuar como interior por ambos perfiles o incluso como falso extremo derecho. Aunque su llegada obligará a la dirección deportiva a gestionar el futuro y los minutos de talentos jóvenes como Nico Paz o Arda Güler, el desembolso financiero no hipoteca la economía del club. La prudencia debe imperar, pero la realidad es que el Real Madrid estudia con seriedad satisfacer la petición de su técnico y vestir a Bernardo Silva de blanco.