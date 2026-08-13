El laberinto de Carvajal, Ceballos y Alaba: sin equipo más de un mes después de dejar el Real Madrid

Ha pasado casi un mes y medio desde que Dani Carvajal, David Alaba y Dani Ceballos dejaron el Real Madrid. Un mes y medio desde entonces, los tres siguen sin equipo. El caso de los dos defensores, libres tras finalizar su contrato, cerrando su etapa y dejando hueco a jugadores más jóvenes. En cuanto al mediocentro, una rescisión del contrato tras años en los que no encontró el hueco ni dio el salto esperado desde el banquillo madridista.

Alaba y Carvajal ya han cumplido los 34 años y Ceballos entró hace unos días en la treintena. Su salida del Real Madrid, pese a la trayectoria de estos y el cartel que otorga el simple hecho de pasar por el Santiago Bernabéu, no ha permitido que ninguno de estos encuentre acomodo en algún club, ya sea europeo o de otras ligas como la estadounidense, Arabia Saudí o, por qué no, alguna de las sudamericanas.

De los tres, el que apuntaba a tener más resuelto su futuro inmediato era Dani Ceballos. El utrerano apuntaba a regresar al Real Betis, precisamente en este año en el que el equipo juega Champions League. Pese a los rumores que siempre han ido ligados a su retorno, tras casi un mes y medio de su adiós del Real Madrid, todavía no ha cuajado esta posibilidad pese a las intenciones de todas las partes.

El Betis tiene serios problemas con el límite salarial y la contratación de Dani Ceballos, pese a que llegue libre, supone un dolor de cabeza a la hora de encajarlo en la masa salarial del club. Su gran contrato con el Real Madrid perdura y pese a que aceptara jugar con el club verdiblanco por el salario mínimo, a ojos de la Liga esta cuantía sería mucho más elevada, acompasada con su contrato anterior.

El caso de Dani Carvajal también es delicado. El lateral, seis veces campeón de la Champions League con el Real Madrid, afronta cualquier nueva etapa desde un punto de partida complicado, tras estos últimos años donde las lesiones han sido más recurrentes de lo esperado con él. La falta de continuidad en su última temporada con los blancos genera dudas, más allá de que salarialmente su contratación no es baladí para cualquier club. Esas dudas generan desconfianza en los clubes que buscan lateral diestro de garantías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Carvajal (@dani.carvajal.2)

El lateral está, mientras encuentra equipo, entrenando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en las instalaciones de la Federación, de la mano de su cuñado y ex compañero Joselu Mato, también sin equipo. Ambos esperan dar con un club a su altura y expectativas mientras se ponen a punto juntos.

Por último, David Alaba. El internacional austriaco, titular en los cuatro partidos que estuvo viva Austria en el pasado Mundial 2026, sigue también sin equipo a la espera de que materialice algunas de las opciones que tiene encima de la mesa. Entre ellas están los nombres del Al-Sadd catarí, el Inter de Miami de Leo Messi o el Milan, éste como único club europeo interesado.