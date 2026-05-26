Carvajal da pistas sobre su futuro: «¿Seguir jugando en España? Estoy abierto a todo»

Dani Carvajal sigue aún con el dolor reciente de dejar el Real Madrid. Después de despedirse del Santiago Bernabéu el pasado domingo, donde se le dio el homenaje como leyenda, el futbolista ahora pone rumbo a elegir cuál será su nuevo proyecto. A sus 34 años, el lateral se niega a colgar las botas y ha confirmado que ya está trabajando en elegir su próximo equipo sin descartar nada.

El próximo mes de julio, Carvajal se convertirá en agente libre y tendrá todo un verano por delante para ver qué es lo que mejor le viene a su carrera y a su familia. «Ahora voy a disfrutar un poco del verano. Voy a seguir jugando, lo tengo clarísimo. Veremos qué alternativas son las mejores. Vamos a por ello», confesó. Carvajal y el Real Madrid decidieron no renovar el contrato y, después de doce años desde que regresó al conjunto blanco, ambos separaron sus caminos.

Sin embargo, el defensa no descarta ningún destino, incluso dejó caer la posibilidad de jugar en otro equipo de España: «No lo sé. Ya decidiremos más adelante tranquilamente. Estoy abierto a todo y trabajando en ello», explicó al Chiringuito de Jugones. Hasta ahora, Carvajal ha jugado casi toda su carrera en territorio español. Estuvo en La Fábrica hasta que se marchó del Castilla al Leverkusen, donde tan solo necesitó un año para volver de Alemania de vuelta al Santiago Bernabéu.

Ahora el futuro de Carvajal está en su mano. Habiéndolo ganado todo en Europa, no se descarta que abandone el continente en busca de un cambio de aires radical. Uno de los más sonados es juntarse con su cuñado Joselu rumbo al Al-Ghafara de Qatar. Sus mujeres son hermanas y eso gusta mucho en su entorno familiar. Aunque la situación política de Oriente Medio no es buen aliciente para dar el paso a las primeras de cambio.

Otra opción es volver al Leverkusen y reencontrarse con Lucas Vázquez. Allí fue donde creció lo suficiente para que el Real Madrid le repescara. También están destinos clásicos como la MLS en Estados Unidos o Arabia Saudí, donde también podría jugar de nuevo con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. Carvajal se tomará las próximas semanas para valorar todas las ofertas que le lleguen y fichar por un nuevo equipo en la recta final de su carrera.