Un Juvenil para la historia en el Real Madrid con un triplete único

El Juvenil A del Real Madrid hizo historia el pasado domingo en Alcalá de Henares levantando la Copa de Campeones y ganando su tercer título en un curso que será recordado para siempre porque es un triplete único. Nunca antes La Fábrica había ganado Liga, Copa de Campeones y Youth League en la misma temporada hasta este año.

Este Juvenil del Real Madrid es a día de hoy rey de España y rey de Europa. Insuperable definición para un equipo que ha hecho historia dentro de La Fábrica con un triplete único. Los equipos juveniles de Guti, en 2017, y Arbeloa, en 2023, ya lograron levantar un triplete cada uno. Pero fueron tripletes nacionales con la Copa del Rey en vez de la Youth. Este triplete tiene más valor.

Un hito histórico que en La Fábrica celebran como un acontecimiento sin precedentes y una temporada para la historia. Saben lo complicado que es ganar títulos de este calibre y le dan mucho valor a lo conseguido por el Juvenil A esta temporada. Solamente le ha quedado la espinita de la Copa del Rey y en agosto tendrá la opción de ganar otro título con esa final de la Copa Intercontinental sub-20.

Un Juvenil para la historia del Real Madrid

La temporada del Juvenil A empezó de la mano de Julián López de Lerma y continuó con Álvaro López. Los dos técnicos son protagonistas de una generación que ha hecho historia dentro de La Fábrica. El primero puso la semilla de este equipo ganador y el segundo ha sacado petróleo para levantar tres títulos de mucho prestigio.

Una Liga con 13 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, mostrándose durante todo el curso con una gran superioridad. Luego llegó la segunda Youth League en la historia del club, un hito que será recordado para siempre y que ya convirtió a esta generación en los chicos de oro de La Fábrica. Una Final Four eliminando al PSG en penaltis y una final también muy igualada ante el Brujas con el mismo desenlace.

Y para ponerle el broche de oro a una temporada mágica, el Juvenil cerró un curso magnífico ganando la Copa de Campeones ante todo un Barcelona por 4-1. Un partido de los blancos en la segunda parte con remontada incluida. Este grupo de jugadores ha demostrado tener calidad, personalidad y sobre todo entender a la perfección lo que significan los valores del Real Madrid. Sienten y defienden este club como un madridista más. Y eso se nota también de la mano de un técnico como Álvaro López, que sabe lo que es jugar en La Fábrica durante muchos años.