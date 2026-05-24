Éxtasis en La Fábrica: así celebró el Juvenil del Real Madrid la Copa de Campeones ante el Barcelona

El Juvenil A del Real Madrid celebró por todo lo alto sobre el césped del Municipal El Val de Alcalá de Henares y junto a todos los madridistas desplazados a la final la victoria sobre el Barcelona por 4-1 que le dio el título de la Copa de Campeones que los corona como reyes de España. El equipo de Álvaro López arrasó al cuadro culé tras la expulsión de Iu al inicio del segundo tiempo.

El Juvenil del Real Madrid tenía la Copa de Campeones en su mano tras remontar el tanto inicial del Barcelona con los goles de Carlos Díez, Alexis Ciria y Yeremaiah. Con el equipo a punto de celebrar, Gabri Valero en el descuento hizo el cuarto y le puso la puntilla a la final. Todo el banquillo, incluidos los no convocados, del equipo blanco saltaron al césped y celebraron juntos el 4-1.

Esa fue la primera celebración de una Copa de Campeones histórica, la novena en la historia para La Fábrica. La segunda llegó con el pitido final, el éxtasis de todo el equipo y ese «campeones, campeones» junto a la afición en el centro del campo. Todos se abrazaban y celebraban con alegría un triplete histórico en la cantera del Real Madrid.