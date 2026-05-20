El sueño del triplete sigue vivo: el Real Madrid vence al Granada y jugará la final de la Copa de Campeones

El juvenil A del Real Madrid jugará la final de la Copa de Campeones tras vencer al Granada (2-1) en la semifinal. Los blancos se toparon con un equipo muy rocoso, que no les permitió jugar con comodidad en ningún momento. Pero un gol de Jaime Barroso desde el punto de penalti en la prórroga desatascó el choque y metió a los de Álvaro López en la final del próximo domingo tras el empate a uno en los 90 minutos. Sigue vivo el sueño del triplete (Youth League, grupo cinco de División de Honor juvenil y Copa de Campeones), que sería histórico, ya que nunca han conseguido ganar estos tres torneos en un mismo año.

El Estadio Municipal de El Val de Alcalá de Henares (Madrid) fue testigo de un duelo de titanes entre dos de las mejores canteras de España esta temporada. En la primera mitad reinó la igualdad, con ocasiones para los dos equipos. Entró mejor al partido el conjunto nazarí con tres ocasiones en los primeros 15 minutos del choque, dos de ellas en las botas de su delantero estrella Enrique Bass. Pero el Real Madrid logró frenar las acometidas del Granada.

A partir de la media hora de juego, el partido giró en favor de los campeones de la Youth League. El zaguero del cuadro andaluz Bourama Dembele aparecía de forma providencial para despejar el pase de la muerte de Carlos Díez, evitando así el primero del Madrid. Luego sería Lacosta el que tendría una oportunidad para abrir la lata. Aunque la más clara llegó a cuatro minutos del descanso. El portero nazarí Carlos Guirao sacó una mano abajo providencial a un disparo magistral de Alexis Ciria.

Al descanso, el resultado era de 0-0. No fue hasta la segunda mitad cuando el conjunto madridista logró deshacer la igualada. Un tanto de Yeremaiah Ramos en el minuto 51 rompía el muro granadino. El delantero madridista se suspendió en el aire tras un buen centro de Ciria para conectar un cabezazo inapelable, ante el que nada pudo hacer Guirao.

Unos minutos después, Ariel estuvo sensacional para evitar el gol del empate. El central del Real Madrid cortó el balón justo cuando el delantero del Granada se disponía a tirar delante de Javi Navarro. Tuvo otra el cuadro nazarí poco después, pero a partir de ahí los blancos controlaron muy bien el partido. De hecho, Yeremaiah tuvo el segundo en sus botas tras una gran internada de Melvin. Pero el delantero no pudo conectar un buen disparo de espuela que habría sido uno de los goles del año.

El técnico del Granada movió el banquillo en busca de una reacción. Y la encontró cerca del final de la segunda parte. La mala fortuna se cebó con los de Álvaro López. Ariel, que estaba siendo el mejor de los suyos atrás, se quedó tendido en el suelo, lesionado, y eso dejó un agujero en la defensa. Enrique Bass aprovechó ese hueco y se coló por ahí para plantarse delante de la portería y batir a Javi Navarro. El cuadro andaluz igualaba en el minuto 83 en, prácticamente, la única ocasión clara de la segunda parte.

Ariel se tuvo que retirar lesionado tras el gol, lo cual fue un varapalo para el cuadro madrileño. El Real Madrid no pudo romper la igualada y el partido se marchó a la prórroga, donde Jaime Barroso tuvo dos ocasiones claras para volver a adelantar al campeón de Europa juvenil. Una de ellas le rebotó en el pie tras una jugada magnífica de Ciria, cuando estaba solo en el área pequeña, y la segunda se marchó rozando el palo.

Al final, fue el propio Barroso el que deshizo la igualada. Fue desde el punto de penalti después de que Manu Maza derribara a Mateo Garrido dentro del área. El jugador del Granada soltó el brazo y el jugador del Real Madrid cayó al suelo. El árbitro lo vio y no dudó en señalar el punto de penalti. Además, el centrocampista nazarí vio la segunda amarilla y fue expulsado.

El portero granadino adivinó el lado, pero el delantero madridista no falló y anotó el que sería el gol de la victoria. Los andaluces acabaron con nueve jugadores tras la expulsión de David Morilla. El rival en la final saldrá del partido que enfrentará este jueves a Las Palmas y FC Barcelona.