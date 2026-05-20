Enrique Riquelme: «Tenemos una obligación moral y ética de dar un paso adelante por el Real Madrid»

Enrique Riquelme dejó abierta la posibilidad de presentar una candidatura a la presidencia del Real Madrid, aunque aseguró que la decisión definitiva todavía no está tomada y dependerá de si logran construir un proyecto «ilusionante» para el madridismo durante su intervención en el Foro Internacional de Expansión.

Riquelme apeló al componente emocional que rodea al club blanco y defendió la necesidad de abrir una reflexión sobre el futuro de la entidad. «El fútbol y el Real Madrid son pasión. Podemos ser racionales en la parte profesional, pero la pasión no es racional», afirmó.

El empresario mostró además un «respeto total» hacia Florentino Pérez, a quien atribuyó haber construido «el mejor Real Madrid de la historia», aunque deslizó que considera necesario «un cambio de ciclo» en la institución.

Riquelme explicó que su entorno trabajaba inicialmente con un horizonte fijado en 2028, pero que los acontecimientos recientes han acelerado los tiempos. «No teníamos un plan para hoy. Teníamos una estrategia para 2028. Se han adelantado los tiempos», señaló.

En ese sentido, aseguró que existe una «obligación moral y ética» por parte de ciertos socios con capacidad de liderazgo para «dar un paso adelante» y presentar alternativas de futuro para el club. También confirmó que se encuentra trabajando junto a una posible junta directiva formada por «empresarios y madridistas» con el objetivo de construir una propuesta sólida.

«Estamos trabajando 24/7 para intentar proponer algo ilusionante para estas elecciones y para los próximos años», afirmó. Incluso aseguró que, en caso de no resultar elegidos, les gustaría que algunas de sus ideas pudieran servir para mejorar el club.

Pese a ello, Riquelme evitó confirmar oficialmente su candidatura y admitió que el margen temporal es reducido. «No voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Nos han dejado hasta el sábado para preparar el mejor proyecto», explicó. Eso sí, dejó clara su motivación personal: «Habla el Enrique aficionado, que es pasión».