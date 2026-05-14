El consejo de Mijatovic a Enrique Riquelme: «Es mi amigo, pero que no se presente»

Pedja Mijatovic no recomienda a Enrique Riquelme presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Después de que hace un par de días Florentino Pérez convocase el proceso para los nuevos candidatos, el exjugador madridista confesó no tener intención de apoyar al empresario y la necesidad de tomar decisiones complicadas para remontar la estabilidad en el club.
«Conozco muy bien a Enrique Riquelme, tanto a él como a su padre. Estuvo en la directiva de Ramón Calderón cuando yo era director deportivo en el Real Madrid. Es un empresario joven que ha hecho cosas muy importantes. No ha escondido su deseo de ser presidente algún día. Pero, ¿verdaderamente ha llegado ese día? Yo pienso que no. Convocar elecciones anticipadas hace que haya poco tiempo para hacer una campaña seria. Él aún es joven, tiene tiempo de sobra. Yo si fuera él, no tendría prisa porque está peleando contra Florentino Pérez», explicó.
A pesar de que Mijatovic tiene una buena relación con Enrique Riquelme, confesó que no tiene intención de formar parte de su campaña electoral: «No he hablado con él estos días. Si me llamase, le aconsejaría que no lo haga, es joven, tiene tiempo y no tiene ahora por qué meterse en este lío. La decisión es suya y yo voy a desvincularme de este tema. Si me pide ayuda, le diría que no lo puedo hacer de momento», recalcó.
Sobre la decisión de que Florentino Pérez convocase elecciones, Mijatovic demostró su asombro: «Entiendo que tenga mucha presión, críticas…Lleva dos años sin ganar títulos en el Real Madrid, y eso son como 10 años en cualquier otro club. Tiene ganas de seguir, pero si hay rumores de que otro lo puede hacer mejor, se convocan elecciones y listo. Así acaba con las especulaciones», indicó en El Larguero.
Mijatovic apoya la vuelta de Mourinho y pide cambios drásticos en el Real Madrid
También habló de los rumores de la vuelta de José Mourinho al banquillo del Real Madrid. Una posibilidad que Mijatovic avaló: «Yo soy muy de él. Siempre he defendido que no es problema de entrenador, sino de los propios jugadores. Después de dos años en blanco, es momento de tomar decisiones difíciles. Hay que hacer cambios y agradecer a algunos jugadores para pensar en otros. Hay que pensar en vender a unos que ahora mismo son ídolos. Estás obligando a ganar y hay que hacer cambios».
Cuando le preguntaron sobre si vender a Mbappé o Vinicius, Mijatovic confesó que lo mejor es deshacerse de uno: «Quizá sí hay que plantearse vender a uno de esos dos. Con el nuevo entrenador. Se debe pensar. Que se queden los dos es un error tremendo. El fútbol es un deporte muy complicado porque tienes que tomar decisiones muy difíciles. Los primeros seis meses te van a criticar. Te puedes equivocar, cambiar, pero esto último no lo haces, nada va a mejorar», zanjó.