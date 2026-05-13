Enrique Riquelme, el empresario de sólo 37 años y «acento sudamericano» al que retó Florentino Pérez en su rueda de prensa

Florentino Pérez se sentó en la sala de prensa de Valdebebas y salió al paso de lo que cataloga como «campañas absurdas contra los intereses del Real Madrid y contra mí». Una de sus reflexiones llevaba el nombre de Enrique Riquelme, quien a sus 37 años es uno de los posibles candidatos a las elecciones del equipo blanco. «Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente. Acento mexicano. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor y todos los que quieran», dijo.

Enrique Riquelme, actual presidente de COX Energy —empresa española solar fotovoltaica que cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Colombia y España—, es el único hombre que ha amagado con presentarse a las elecciones a la presidencia del equipo blanco. Ocurrió en 2021, las penúltimas realizadas en el Real Madrid. Finalmente, pese a erigirse como alternativa, no cristalizó su candidatura. Cabe recordar las condiciones de entrada a la carrera presidencial:

Ser español

Ser mayor de edad

Estar al corriente de las obligaciones sociales

No estar inhabilitado

No tener cargos en otros clubes

Contar con 20 años de antigüedad ininterrumpida como socio

Presentar un aval bancario del 15% del presupuesto del club respaldado con patrimonio personal.

Enrique Riquelme (Alicante, 1989) nació en Cox —localidad alicantina— y es hijo de un miembro de la junta directiva que presidió el Real Madrid con Ramón Calderón a la cabeza entre 2006 y 2009. Riquelme, descrito como «el rey de la energía solar» por la revista Forbes, ha levantado una de las empresas gigantes en el mundo de las energías renovables.

Ha sido un pionero en el sector solar de Latinoamérica y ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático. COX Energy cotiza en el Ibex 35 y la Bolsa Institucional de Valores (Biva) de México, mantiene proyectos en Chile, México, Colombia, España, Portugal y Panamá y, según ha confirmado en entrevistas, está preparando su expansión en Italia y El Salvador.

Tiene también presencia en Estados Unidos, España y Oriente Medio y, hace un par de semanas, cerró la compra de Iberdrola México por 4.000 millones de dólares. Una solvencia económica que permite al joven empresario hacer frente al aval, de 187 millones de euros —el mencionado 15% de un presupuesto de 1.200 millones de euros—, necesario para presentarse a las elecciones del Real Madrid. Enrique Riquelme mantiene relación con Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, que podría avalar a Riquelme si lo necesitase.

Además, COX Energy es patrocinadora de Team Rafa, el equipo propiedad de Rafa Nadal que compite en el UIM E1 World Championship, la primera competición de barcos eléctricos del mundo, y del equipo del mencionado Nadal en la Hexagon Cup de pádel. Riquelme mantiene la idea de presentarse a la presidencia blanca, aunque no detalla el momento. «Me gustaría intentarlo ahora o en el futuro», recalcó en diversas entrevistas en 2021. Florentino Pérez le da ahora la oportunidad al convocar elecciones.