Hezonja pone el broche de oro a su temporada: nombrado MVP de la Liga Endesa

Mario Hezonja es el MVP. El alero del Real Madrid se ha llevado el premio al mejor jugador de la Liga Endesa esta temporada. El croata le pone así la guinda a una fase regular de MVP, en la que de la mano de Sergio Scariolo ha ofrecido su mejor baloncesto y ha liderado al conjunto madridista a lo más alto de la clasificación en esta fase regular.

Super Mario fue el preferido por parte de jugadores (30 puntos) y medios de comunicación (35,5). Además, acabó segundo en las preferencias de los entrenadores (24) y repitió segunda plaza, esta vez empatado con DeJulius, en la votación popular (14). Con un global de 103,5 puntos, el madridista superó con un margen amplio los 74,5 puntos de Jean Montero (Valencia Basket) y los 73,3 del propio David DeJulius (UCAM Murcia).

Y es que la suya ha sido una temporada de récord. Hasta esta campaña, en toda su trayectoria en Liga Endesa había sido dos veces Jugador de la Jornada, algo que ha logrado tres veces durante esta campaña. Además, se trata del MVP de Liga Endesa más valorado en los últimos cuatro años, el mejor reflejo de un jugador que ha ido mejorando en cada uno de sus ejercicios como madridista: 10,6 de valoración en la 2002-23, 11,2 en la 2023-24 y 14,1 en la 2024-25 hasta pulverizar todos sus números en esta 2025-26.

👑 Un 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙟𝙪𝙚𝙜𝙤.

Un 𝙧𝙚𝙮 𝙙𝙚 𝙪𝙣 𝙧𝙚𝙞𝙣𝙤 𝙙𝙚 𝙏𝙧𝙤𝙣𝙤𝙨. ¡Así ha sido la TEMPORADA en la que @mariohezonja se pasó el juego para convertirse en el MVP de la #LigaEndesa! Qué jugador, @RMBaloncesto 👏 pic.twitter.com/UqCDa0sA3k — Liga Endesa (@ACBCOM) June 1, 2026

Scariolo ha conseguido sacar la mejor versión de un Hezonja, que ha sido fundamental para el Real Madrid tanto en Liga Endesa como en Euroliga. Tras entrar por segunda vez en su carrera en el Quinteto Ideal de la competición doméstica, el jugador balcánico le pone el broche de oro a un año espectacular en el que ha promediado 17,5 puntos por partido, 4,9 rebotes y 18,8 de valoración. Sin duda, ha sido el mejor año de Hezonja en la ACB.

Hezonja, en el Quinteto Ideal

Los jugadores Jean Montero (Valencia Basket), David DeJulius (UCAM Murcia), Mario Hezonja (Real Madrid), Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia) y Luka Bozic (Coviran Granada) han sido elegidos este lunes como integrantes del Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2025/26, según anunció la acb tras la votación realizada por entrenadores, jugadores, medios de comunicación y aficionados.

El base dominicano del Valencia Basket Jean Montero repite presencia por segunda temporada consecutiva en el equipo ideal de la competición después de promediar 14,2 puntos, 3,8 asistencias y 16 créditos de valoración por encuentro, siendo además el jugador más votado por los entrenadores de la Liga Endesa.

Junto a él aparece el estadounidense David DeJulius, una de las revelaciones del curso en su estreno con el UCAM Murcia. El base acabó la fase regular con 17,8 puntos de media, segundo máximo anotador del campeonato, mientras que Mario Hezonja vuelve a figurar entre los elegidos tras liderar al Real Madrid con 17,5 puntos y 18,8 de valoración por partido.

El quinteto lo completan dos debutantes en esta distinción. El francés Timothé Luwawu-Cabarrot, máximo anotador de la Liga Endesa con 18,7 puntos por encuentro en su primera campaña con Baskonia, y el croata Luka Bozic, una de las grandes sensaciones del campeonato y jugador más valorado de la competición con una media de 24,3 créditos.

Bozic, además, fue el segundo máximo reboteador de la Liga Endesa y el cuarto anotador, consolidándose como la principal referencia del Coviran Granada durante toda la temporada. La ACB también anunció el Segundo Mejor Quinteto de la temporada, integrado por Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife), Ricky Rubio (Joventut Badalona), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos) y Edy Tavares (Real Madrid).

Los Mejores Quintetos se deciden mediante una votación repartida a partes iguales entre entrenadores, capitanes de los equipos, medios de comunicación y aficionados. Los cinco jugadores con mayor puntuación forman el Mejor Quinteto, mientras que los cinco siguientes integran el Segundo Mejor Quinteto de la temporada.