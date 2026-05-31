Arda Güler nombrado como futbolista revelación de la Champions

La UEFA ha nombrado a Arda Güler como el jugador revelación de la Champions League. El futbolista turco tiene esta mención por parte de la UEFA tras una buena temporada con el Real Madrid en la competición, en la que tuvo una actuación estelar en el duelo de vuelta de cuartos ante el Bayern de Múnich.

Arda Güler es el único jugador del Real Madrid que aparece en los premios de la Champions League. El premio que le dan es el de futbolista revelación, galardón que ya consiguió Bellingham en 2024 y Vinicius en 2022.

Por su parte, la UEFA ha nombrado a Kvicha Kvaratskhelia como mejor jugador del torneo tras la victoria del PSG ante el Arsenal en la final por penaltis. El georgiano -que no disputará el Mundial- sucede a Dembélé como el mejor jugador de la Champions.

En lo que respecta al mejor once, está compuesto principalmente por jugadores del PSG, que aporta cinco futbolistas: Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Kvaratskhelia y Dembélé. Hay dos españoles en el once: David Raya y Marcos Llorente, que es el único jugador del Atlético en este equipo y único futbolista de un club español.

El resto del mejor once de la Champions 2025/26 según la UEFA son Gabriel, Declan Rice, Olise y Harry Kane. En el dato objetivo de los goles, Kylian Mbappé quedó como pichichi de al Champions con 15 goles.