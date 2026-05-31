Kylian Mbappé vuelve a su refugio. El delantero se incorporó este viernes a la concentración con Francia para comenzar su camino hacia el Mundial en un entorno que le ha servido de cobijo competitivo y emocional en muchas ocasiones. En un momento complicado del Real Madrid, el francés quiere arroparse con su selección para ganar su segunda Copa del Mundo y, de paso, lanzar un mensaje al club blanco de que tiene madera de líder y campeón.

«La gran aventura comienza», así tituló Mbappé en redes sociales su reencuentro con sus compañeros de la selección y con Didier Deschamps, su principal defensor en Les Bleus. Y lo hizo con una sonrisa para silenciar el ruido después de un año lleno de turbulencias. No ganó ningún título y también hubo acontecimientos que no acompañaron a que el Santiago Bernabéu aceptase el hecho de no ganar nada desde que aterrizó en Madrid.

«Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante ser eliminado de una competencia tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante. Necesitamos echarnos un vistazo a nosotros mismos para evitar este tipo de decepción otra vez. ¡Nunca nos rendiremos! En Madrid, el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción. Pero te prometo una cosa: volveremos a ganar y muy pronto», escribió Mbappé después de caer eliminado en Champions ante el Bayern.

Mbappé se arropa en el Mundial

Castigado por las lesiones, aunque eso no le impidió ser Pichichi de la Liga, Mbappé considera que necesita este Mundial más que nunca. Sabe que en el Real Madrid le esperan de vuelta para capitanear el equipo y desquitarse de las críticas, pero Francia lo ve como un descanso mental sin perder la tensión de una Copa del Mundo.

Deschamps conoce su situación y ya le ha arropado: «Hay jugadores que pueden estar en una situación más o menos difícil con su club. Aquí están en un entorno totalmente diferente. Algunos de mis jugadores no han tenido un final de temporada muy agradable. Esa etapa está cerrada. Ahora se abre otra, y después se retomará para una nueva temporada, seguramente con cambios. Pero también es bueno para los jugadores. El contexto no es el mismo, el entorno no es el mismo. Es un Mundial, así que os puedo asegurar que todos están preparados», explicó en rueda de prensa.