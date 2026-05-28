En Inglaterra desvelan contactos entre Enzo Fernández y el Real Madrid

Desde Inglaterra ya hablan de contactos entre Enzo Fernández y el Real Madrid. El centrocampista parece que ha tomado la decisión de salir del Chelsea este verano después de quedarse fuera de disputar competiciones europeas la próxima temporada y, según apuntan desde territorio británico, la entidad de Londres pediría 120 millones de libras por el jugador. De momento, en la entidad blanca se mantienen expectantes a la espera de las elecciones a la presidencia del club entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, que se celebrarán el próximo domingo 7 de junio.

Enzo Fernández está llamado a ser uno de los nombres del verano porque parece que el jugador ha tomado la decisión de abandonar el Chelsea. La derrota del pasado domingo ante el Sunderland dejó al proyecto de Xabi Alonso fuera de Europa la próxima temporada y esto parece que ha sido el empujón definitivo para que el argentino decida salir del club blue a partir de este verano. Y el Real Madrid parece que es su objetivo.

Eduardo Inda ya desveló el pasado 17 de marzo que Enzo Fernández se ha ofrecido al Real Madrid. «Nuevamente ha llamado un jugador descomunal. Después de la derrota de su equipo ante el PSG, ha vuelto a sondear al Real Madrid. Es Enzo Fernández, mediocentro del Chelsea y de la selección argentina», dijo el director de OKDIARIO en El Chiringuito de Jugones. Inda ya había informado semanas antes del primer ofrecimiento del jugador.

La información exclusiva de Eduardo Inda la vino a confirmar Enzo Fernández en una entrevista concedida desde Argentina en la que dejó claro que le gustaría vivir en Madrid. «Me gustaría experimentar, no sé, vivir allí. Madrid me gusta mucho, me recuerda bastante a Buenos Aires», dijo hace unas semanas en unas declaraciones que le costaron un castigo por parte del Chelsea y que dejaron clara su predilección por el Real Madrid.

Contactos entre Enzo Fernández y el Real Madrid

Desde Inglaterra, el periodista Ben Jacobs ha informado en TalkSport que el representante de Enzo Fernández, Javier Pastores, ya ha contactado con el Real Madrid para poner en conocimiento del club blanco el interés del centrocampista por aterrizar en el Bernabéu. El jugador ha tomado la decisión de salir del Chelsea y desde este medio incluso ya hablan del precio de salida que ha puesto la entidad blue: 120 millones de libras.

Este es el precio de salida que ha puesto el Chelsea por el futbolista y el Real Madrid se mantiene a la espera de lo que suceda en las elecciones entre Enrique Riquelme y Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid. El candidato alicantino ha informado que tiene cerrados los fichajes de dos estrellas mundiales y una de ellas juega en la selección española. En los últimos días se ha especulado con que la otra sea un Enzo Fernández que tiene claro que quiere jugar en el Real Madrid… con cualquier presidente.