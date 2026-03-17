Segunda llamada de Enzo Fernández al Real Madrid

Enzo Fernández ha vuelto a ofrecerse al Real Madrid por segunda vez en un plazo de un mes. La llamada se produjo la semana pasada tras la debacle de su equipo ante el PSG en la Champions. Al club blanco le encanta el internacional argentino pero el problema es su precio: no saldrá del Chelsea por menos de 150 millones. Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Nuevamente ha llamado un jugador descomunal. Después de la derrota de su equipo ante el PSG ha vuelto a sondear al Real Madrid. Es Enzo Fernández, mediocentro del Chelsea y de la selección argentina».

El primer ofrecimiento de Enzo Fernández, a través de un intermediario que ha participado en fichajes del Real Madrid procedentes de la Premier, fue desvelado por el propio Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones el pasado 3 de febrero. «Se ha ofrecido un gran jugador que le vendría bastante bien. Fue el mejor jugador joven del Mundial de Qatar y es íntimo amigo de un jugador del Real Madrid. Hablamos de Enzo Fernández, que es íntimo de Mastantuono. Está en el Chelsea y harto de Londres. Londres para un argentino, con tanta lluvia, no le mola mucho. Su sueño es jugar en el Real Madrid», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Una de las dos grandes prioridades del Real Madrid, junto al fichaje de un central de nivel mundial, para el próximo verano es la llegada de un centrocampista creativo que sea capaz de mover al equipo y marcar el ritmo de los partidos con talento y autoridad. Desde la abrupta e inesperada retirada de Toni Kroos, hace año y medio el equipo madridista no levanta cabeza. Por eso en las oficinas de Valdebebas peinan el mercado en busca de una copia, lo más exacta posible, del genio que vino del Bayern.

Enzo Fernández vale un pastón

Y es en ese escenario donde emerge el nombre de Enzo Fernández. El argentino, de 25 años recién cumplidos, es una pieza fundamental en el centro del campo tanto del Chelsea como de Argentina. Por algo es uno de los centrocampistas más cotizados del planeta y con razón. Para llevárselo del Benfica, el Chelsea tuvo que soltar nada menos que 121 millones de euros en febrero de 2023, una cifra similar a la que el Real Madrid había pagado por Jude Bellingham.

Ahora Enzo Fernández, aburrido de su etapa en el Chelsea, cree que es el momento de asumir el desafío más grande de su carrera: dirigir el centro del campo del Real Madrid. Su sueño es jugar de blanco en el Bernabéu, sueño que ya conocen en la cúpula de la entidad madridista por boca de algún representante que mantiene hilo directo tanto con Stamford Bridge como con la casa blanca.

Pero para que Enzo Fernández para que Enzo Fernández acabe en el Real Madrid habrá que terminar con final feliz lo que podría ser uno de los culebrones deportivos del próximo verano. La cantidad que exigiría el Chelsea para traspasar al internacional argentino nunca estaría por debajo de los 150 millones, una cantidad que en la entidad madridista, al menos de salida, da hasta miedo.

Lo que es seguro es que Enzo Fernández es el tipo de centrocampista que que está buscando el Real Madrid: puede manejar al equipo desde el fútbol y desde la personalidad y, además, hace goles con facilidad. Es cierto que no es un jugador calcado a Kroos, pero la necesidad que tiene el Real Madrid de fichar a un jugador de ese perfil es tan grande (a pesar de la irrupción de Thiago Pitarch) que, venga quien venga, en el Bernabéu saben que no les quedará otro remedio que pagarlo. Y no va a ser barato precisamente.