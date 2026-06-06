Enrique Riquelme insiste a los socios que Haaland tiene cláusula y que jugará en el Madrid si es presidente

Enrique Riquelme, a menos de 48 horas del inicio de las votaciones en las elecciones del Real Madrid, tuvo un penúltimo encuentro con socios y peñistas del club blanco en la Finca la Alquería (Alcorcón) y les aseguró que Erling Haaland tiene una cláusula y que, si llega a ser presidente el domingo, el noruego jugará en el club madridista.

Lo dejó claro una vez más en un encuentro privado con los socios para seguir actualizando su programa de campaña y convencer a los indecisos que de aquí al domingo todavía no lo tengan claro. Enrique Riquelme tiene claro que Erling Haaland es su pieza angular para su proyecto y aseguró ante los madridistas presentes que desde 2021, cuando estaba en el Dortmund, lleva peleando este fichaje que es un sueño para él.

Pero lo que quiso asegurarles a los socios del Real Madrid que acudieron a escucharle es que Haaland sí tiene una cláusula y que, si es presidente, jugará de blanco. Pidió la confianza de sus votantes y estos respondieron con aplausos.

«Yo prometí el otro día dos fichajes claramente. Y lo voy a reiterar para que no haya ninguna duda. Si yo soy presidente del Real Madrid, Haaland y Rodri jugarán esta temporada en el Real Madrid», comenzó señalando Riquelme ante los socios en este acto en Alcorcón. Una vez más lo dejó claro y desató la ovación de los presentes.

«Tenéis que entender que yo no voy a quemar a mis 37 años, ni mi credibilidad profesional ni personal. Ni deportiva para el Real Madrid haciendo promesas que no puedo cumplir. He puesto una garantía personal ante notario que he hecho pública», siguió explicando el candidato Riquelme.

«Somos conscientes de que hay que respetar al City, porque los dos jugadores juegan allí. Son temas muy diferentes. El tema de Rodri, lo hemos hablado con su agente Pablo, un gran profesional… tiene un año de contrato. Y a partir del lunes nos sentaríamos con el City para hablar. Y luego está el caso de Haaland, que es totalmente diferente. Tiene contrato con el City, respetamos al club, pero sí tiene una cláusula. Por lo tanto, aquel intento y sueño que tuve en 2021, cuando estaba en el Dortmund, de intentar fichar al ‘9’ del Real Madrid, espero que se cumpla este mismo año si soy presidente», culminó afirmando Riquelme sobre sus dos grandes fichajes si gana las elecciones este domingo.