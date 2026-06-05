Riquelme confirma que si es presidente Raúl tratará de convencer a Klopp

Se venía mascullando y ya es un hecho. Jürgen Klopp es el entrenador favorito de la candidatura de Enrique Riquelme. El candidato a la presidencia del Real Madrid promete que su director deportivo, Raúl González Blanco, tratará de convencer al entrenador alemán, ex del Liverpool y campeón de Europa, para ser el técnico madridista en el caso de ganar las elecciones de este domingo contra Florentino Pérez.

En DIARIO MADRIDISTA contamos este mismo viernes por la mañana que Klopp era una obsesión para las dos leyendas del club que Riquelme ha captado para su candidatura, Raúl, quien sería su director deportivo, y Fernando Hierro, hipotético encargado de cantera. El comunicado de prensa del candidato indica que el germano es la «única opción» que maneja para dirigir al Real Madrid la próxima temporada si vence en las urnas.

«Un club como el Real Madrid debe tomar sus decisiones deportivas a través de quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Desde la incorporación de Raúl González Blanco, nuestro director deportivo y el jugador que más veces ha vestido nuestra camiseta, esa responsabilidad recae en él», comienza el escrito de la candidatura de Riquelme.

«Raúl trabaja ya con enorme intensidad en la construcción del proyecto deportivo que debe marcar la próxima década del club, con la cantera como uno de sus pilares fundamentales. Y si Raúl es quien dirige el área deportiva, es a Raúl a quien corresponde liderar esta decisión. Para el banquillo, desde el momento en que se incorporó, Raúl nos ha trasladado un único nombre», introduce.

«Ha marcado una época en el fútbol»

«El de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial. Un hombre que ha conquistado la Champions League, que devolvió al Liverpool a la cima de Europa y de Inglaterra después de décadas de espera, que convirtió al Borussia Dortmund en campeón frente a gigantes económicos y que ha dejado allí donde ha estado algo todavía más importante que los títulos: identidad, carácter, liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo», añade, antes de dar a conocer el nombre del alemán.

«Hablamos de uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo. Pero, sobre todo, hablamos de un líder capaz de devolver al Real Madrid la intensidad competitiva, la exigencia diaria, la profesionalidad, la meritocracia, la unión de vestuario y el gusto por el trabajo bien hecho que siempre caracterizaron a las grandes etapas de nuestra historia. Ese entrenador es Jürgen Klopp», desvela la candidatura de Riquelme.

«Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid. Solo existe una institución capaz de unir tradición y futuro, valores y

ambición, sentimiento y excelencia», explica, recordando su negación a volver a los banquillos al ocupar el puesto de embajador de fútbol de la marca Red Bull.

Insiste en su confianza en que el mítico delantero del Real Madrid conseguirá fichar al alemán: «Por ello, si este domingo los socios me conceden su confianza, el próximo lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo y nuestra voluntad de que sea él quien lidere desde el banquillo una nueva etapa para el Real Madrid. Esta decisión del equipo deportivo coincide con el sentimiento de los miles de socios y madridistas con los que he tenido ocasión de dialogar estas dos semanas».

Confianza plena en Raúl para traer a Klopp

Más del extenso comunicado: «Los madridistas saben que los próximos años serán decisivos para nuestra institución. Es el momento de abrir una nueva etapa basada en la profesionalización de todas las áreas del club, en la excelencia deportiva, en una gestión moderna y transparente y en la defensa de los valores que han convertido al Real Madrid en la mayor entidad deportiva del mundo».

«Como próximo presidente del Real Madrid, mi compromiso es claro: rodearme de los mejores, escuchar a quienes más saben y tomar siempre las decisiones pensando exclusivamente en el interés del club y de sus socios. Con humildad, con serenidad y con una enorme ilusión por el futuro, estamos preparados para devolver al Real Madrid todo aquello que le ha hecho eterno: la ambición de ganar, la cultura del esfuerzo y la convicción de que no existe ningún reto imposible para este escudo», finaliza este impactante anuncio.