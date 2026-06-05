Florentino Pérez contesta a la promesa de Enrique Riquelme de pagar la cuota de los socios

La campaña de Florentino Pérez ha vuelto a lanzar otro vídeo en redes sociales, contestando en esta ocasión a la promesa electoral de Enrique Riquelme de pagar la cuota anual de socios si no ficha a Rodri o Haaland. En una entrevista concedida por el candidato, se calla ante un error del periodista, que habla de que si no llegan ambos jugadores, Riquelme pondrá de su patrimonio la cuota de los abonados del club. No han dejado pasar desde la actual presidencia este detalle.

«No es lo mismo pagar los abonos que la cuota de los socios», señalan. «Ante una pregunta directa, esto es lo que responde Riquelme…», dicen en el vídeo, para poner una imagen en la que el candidato a la presidencia del Real Madrid bebe agua, sin decir absolutamente nada ni corregir el error.

Respuestas para que no te mientan 4. pic.twitter.com/x5XFJYbyhS — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 5, 2026

Riquelme prometió pagar la cuota anual a los más de 100.000 socios que tiene el Real Madrid en caso de incumplir sus promesas electorales, pero no el abono, como se señaló en la entrevista. El precio del abono no tiene nada que ver con la cuota anual que pagan los socios, puesto que el primero no baja de 370 euros –pudiendo alcanzar los 2.400 euros– y la segunda es de un mínimo de 51 euros hasta los 150 euros de máximo.

El presidente del Real Madrid está yendo con todo hacia su opositor en estas elecciones. Más allá de estos vídeos, Florentino ha pasado al ataque mostrando sus cartas, al anunciar a José Mourinho como entrenador y los fichajes de Konaté y Dumfries. Pero la bomba que guardaba el presidente del Real Madrid no llegó hasta el jueves por la noche, en el programa Horizonte, de Iker Jiménez.

Allí, el presidente del Real Madrid anunció que, en caso de ser reelegido, el próximo martes haría una oferta de 150 millones de euros por un jugador de un club de la Champions y que no juega en la Premier League. Eduardo Inda, presente en el programa de Cuatro, lo tenía claro: «Es Joao Neves o Vitinha». El mandatario madridista no se aventuraba a dar el nombre.