El enigmático movimiento de Vinicius en redes después de la reunión sobre su futuro en el Real Madrid

Vinicius Junior tiene al madridismo en vilo con su futuro. El Real Madrid y sus agentes se han reunido este miércoles para tratar su renovación, puesto que termina contrato en 2027. El agente del jugador no ha querido desvelar nada y se ha pronunciado en sus redes sociales descolocando a todos los aficionados al señalar que hace «un día soleado» en Madrid. Otro movimiento desconcertante ha hecho el propio delantero.

En un momento de máxima expectación por conocer su decisión y saber si ampliará su contrato, aceptando la oferta que el Real Madrid le ha puesto sobre la mesa o, de lo contrario, opta por finalizar su aventura en el conjunto blanco, Vinicius ha recurrido a las redes sociales para llamar la atención de los aficionados. Como ya hiciera en otras ocasiones para mostrar su posición respecto a las decisiones del club, ha utilizado sus perfiles oficiales.

En esta ocasión, ha procedido a borrar absolutamente todo el contenido que tenía en ellas. En su perfil en Instagram, Vinicius ha vaciado todas las fotografías que había compartido. Puede parecer un movimiento sin más, pero muchos artistas o estrellas lo utilizan de esa manera cuando tienen un anuncio importante que hacer. Se entiende, por tanto, que el madridista no se pronunciará hasta que no se haya tomado una decisión sobre su futuro.

En las últimas semanas, Vinicius se había mostrado muy activo por redes sociales. Tras la eliminación de Brasil del Mundial, el futbolista se fue de vacaciones con su círculo más íntimo y no dudó en mostrar cada movimiento. De Río de Janeiro a Cerdeña y Jamaica, donde se ha dejado ver con su pareja, la también brasileña Virginia, con la que se ha reconciliado en las últimas semanas.

Tras compartir con los millones de seguidores que tiene en las redes todas sus vacaciones, ha decidido borrar todo el contenido de su perfil. En los últimos años ha realizado movimientos similares, como cuando cambió su fotografía con la camiseta del Real Madrid por una en la que aparecía con la de Brasil, tras ser pitado en el Bernabéu en diciembre de 2025. Más recientemente, coincidiendo con su cumpleaños, borró su foto de perfil y, ahora, cuando se decide su futuro en el conjunto blanco ha borrado todo.