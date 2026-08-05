Mourinho encuentra en Güler la brújula de su Real Madrid

Ya han pasado tres semanas desde que comenzó la pretemporada del Real Madrid con José Mourinho al frente en su segunda etapa como entrenador madridista. Días y días de trabajo duro con poco descanso desde aquel 13 de julio, con dos partidos de entrenamiento ante Leganés y Alcorcón, y un primer amistoso oficial ante la Fiorentina para ir probándose. Tres semanas donde Mou ha encontrado su brújula en la figura de Arda Güler.

Cuando el Real Madrid anunció el fichaje de José Mourinho, muchos compararon a Arda Güler como el posible Mesut Özil de esta segunda etapa. Dos jugadores turcos, mediapuntas, y con características similares en su juego. La brújula de la primera etapa del técnico luso fue Mesut, jugando por detrás de los atacantes. Ahora ha colocado a Arda en esa misma posición.

Parece ser que Mourinho ha encontrado la posición perfecta para Arda Güler en estas primeras semanas de trabajo. El turco está a las órdenes del luso desde el primer día en Valdebebas. El esquema de Mou es claro desde el primer día, con un doble pivote en el medio, una figura en la mediapunta, dos extremos veloces y un punta.

El mediapunta, es decir, la brújula del equipo para hacerlo jugar, es Arda. Y lo está haciendo a las mil maravillas. Ya lo demostró en la primera prueba ante la Fiorentina, participando en todas las acciones de juego del equipo. En el primer gol, filtra el pase a Carreras, que termina con gol de Endrick. En el segundo aparece como segundo punta para dejar la pelota pasar, viendo a Ciria libre de marca para que anotase el canterano.

Arda da un paso adelante

Un jugador que en el Real Madrid ya ha demostrado su calidad, pero al que le falta rendir a su mejor nivel en una posición adecuada para él. Con la llegada de Jude Bellingham, el escenario puede ser diferente, pero por el momento la brújula para Mou es el turco. Es su epicentro en el juego y desde el primer día se está apoyando en su visión táctica y sus movimientos para construir su nueva estructura.

Arda también está demostrando su implicación en el juego blanco desde el primer día, sin esconderse, pidiendo cada pelota y con constantes movimientos con y sin balón. Pudimos ver el pasado sábado cómo Mourinho le daba constantes indicaciones y le felicitaba tras el duelo. La nueva brújula del Madrid ya carbura.