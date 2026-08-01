Endrick comienza la pretemporada bendecido: primer partido con Mourinho y golazo de nueve

Endrick ha comenzado esta pretemporada bendecido y en su primer partido de pretemporada bajo las órdenes de José Mourinho ya ha marcado su primer gol. Un golazo de nueve con apenas tres días de entrenamiento en Valdebebas. Fue el 1-0 ante la Fiorentina en Austria.

El delantero brasileño, tras el Mundial disputado con Brasil, se incorporó a la pretemporada del Real Madrid en Valdebebas. Con apenas tres entrenamientos se ha ganado la confianza de José Mourinho y el técnico luso le puso como titular. Y vaya que sí lo aprovechó.

Tardó apenas 11 minutos Endrick en hacer el primer gol del Real Madrid en esta pretemporada y su primera diana tras su regreso al club después de la cesión en el Lyon del pasado curso. Tras un centro de Carreras al corazón del área, el delantero del Real Madrid controló, se giró y fusiló a la portería. Un golazo de puro ariete para adelantar a los blancos ante la Fiorentina.