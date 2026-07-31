Lacosta, el Valverde de Valdebebas que sigue muy de cerca Mourinho

Diego Lacosta (Zaragoza, 18 años) es una de esas perlas que trabajan sin descanso en Valdebebas desde hace años persiguiendo su sueño y uno de los canteranos en los que se ha fijado Mourinho para completar el primer equipo del Real Madrid durante estas primeras semanas de pretemporada. Este jovencísimo mediocentro viaja este sábado junto al resto de sus compañeros a Austria para disputar el primer amistoso de la pretemporada blanca contra la Fiorentina.

El Real Madrid debuta en pretemporada con su primer amistoso este sábado a partir de las 18:00 horas en Austria contra la Fiorentina. José Mourinho ha completado su convocatoria con hasta diez canteranos de campo y dos porteros. En estas líneas vamos a hablar sobre uno de esos chicos en los que se ha fijado el técnico luso: Diego Lacosta.

Diego Lacosta, 18 años, nació en Zaragoza y a los 11 años entró en la cantera del Real Madrid. Lleva siete años interno en Valdebebas con un sueño en mente, trabajando sin descanso y peleando por alcanzar la meta de todo canterano del club blanco: el primer equipo.

Juega de mediocentro y mide 1,82. En Valdebebas le comparan con Fede Valverde, el capitán del primer equipo. Tiene un perfil muy parecido. Los que mejor lo conocen hablan maravillas de él. «Es el que más corre del equipo», señalan. Las estadísticas en los entrenos no fallan. Es un jugador de patas muy largas y puede jugar algo más adelantado, pero también atrasando su posición. También tiene gol. Lo tiene todo.

Lacosta, el Valverde de La Fábrica

El Valverde de Valdebebas ya ha sido internacional con España en categorías inferiores y el año pasado fue uno de esos chicos que hizo historia en La Fábrica. Lacosta fue miembro del equipo campeón de la Youth League y la Copa del Rey Juvenil que completó un triplete para la historia en la cantera del Real Madrid.

Diego Lacosta jugó el año pasado con el Juvenil A, pero también con el Real Madrid C en Segunda Federación. Por su edad, 18 años, tiene contrato con el Juvenil, pero este verano le dijeron que en este curso iba a estar jugando ya con el Castilla. Un paso clave en su carrera.

Pero, por sorpresa, José Mourinho se fijó en él y dijo que lo quería con el primer equipo desde el primer día de pretemporada. Y así ha ocurrido. Este joven mediocentro está entrenando con el primer equipo durante estas semanas; ya estuvo en los partidos de entrenamiento en el Di Stéfano contra Leganés y Alcorcón, y ahora viaja a Austria para la disputa del primer amistoso oficial contra la Fiorentina. Un chico que apunta alto.