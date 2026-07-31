Carlos Espí debuta en la convocatoria del Real Madrid ante la Fiorentina y Mastantuono se queda fuera

El Real Madrid pondrá rumbo a Austria para medirse a la Fiorentina en el primer amistoso oficial de la pretemporada, el tercero contando con los partidos de entrenamiento en Valdebebas frente a Alcorcón y Leganés. Carlos Espí es la principal novedad de la convocatoria junto a Dumfries y Endrick, que ya están de regreso. Las grandes sorpresas son las ausencias de Franco Mastantuono y Dean Huijsen.

El nuevo fichaje madridista se estrena así en una convocatoria de José Mourinho nada más llegar. Espí ya ha pasado reconocimiento médico y realizado su primer entrenamiento a las órdenes del técnico portugués. Podría debutar este viernes. Los blancos se medirán a la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria, para seguir preparando el inicio de la temporada 2026-27.

Las otras dos novedades de la lista son Dumfries y Endrick. Ambos se han incorporado recientemente a los entrenamientos y se estrenan en la convocatoria. En el caso del neerlandés, ya vio el partido contra el Leganés desde la grada porque acababa de aterrizar en Valdebebas. Pero el nuevo fichaje del Real Madrid también podría tener sus primeros minutos con esta camiseta ante la Fiorentina.

Llaman la atención las ausencias de Mastantuono y Huijsen. El primero está en la rampa de salida y no va porque está negociando su cesión, mientras que el segundo no viaja por unas pequeñas molestias musculares en la pierna derecha. No es nada importante. La próxima semana regresará con normalidad. Tampoco ha entrado en la convocatoria del Real Madrid Gonzalo García, que está muy cerca de cerrar su fichaje por el Fulham de Arbeloa. En cuanto a Rüdiger, el motivo de su no convocatoria se debe a la falta de rodaje, ya que llegó hace dos días.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Dumfries, Trent, Á. Carreras, Lamini, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas y Aimar García.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

Delanteros: Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez y Jacobo.