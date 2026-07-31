Carlos Espí ya está a las órdenes de Mourinho

El nuevo fichaje madridista, Carlos Espí, ya se ha entrenado bajo las órdenes de Mourinho. Su fichaje se anunció anoche, en torno a las 22:30, y unas horas después ya estaba ejercitándose con sus nuevos compañeros en el que ha sido su primer entrenamiento como madridista. Este sábado podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid en el amistoso contra la Fiorentina.

Tantas eran sus ganas de vestir estos colores que apenas unas horas después de hacerse oficial su llegada ya estaba entrenando como uno más. Espí firmó este jueves su contrato por cinco temporadas, hasta 2031. Un fichaje que se cerró en tiempo récord. Apenas supo del interés de los blancos, el ya ex jugador del Levante frenó su salida a la Premier para recalar en el cuadro madridista.

Este viernes se ejercitó con normalidad en una sesión que comenzó con trabajo en el gimnasio, para después saltar al césped de Valdebebas junto a un grupo de canteranos. Llevaron a cabo un calentamiento, ruedas de pases y series de sprints. Posteriormente, realizaron una fase táctica y continuaron con un partido en un campo de dimensiones reducidas para concluir la sesión con lanzamientos a portería.

Los lesionados Asencio, Mendy, Militão y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. También se ejercitó en el interior de las instalaciones Dean Huijsen, titular en los dos partidos de entrenamiento del Real Madrid contra el Alcorcón y el Leganés.