El Real Madrid ha lamentado la muerte de Franco Baresi. El club emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias por el fallecimiento de la leyenda del AC Milan y la selección italiana, y mandaron un mensaje de apoyo a sus familiares, compañeros y aficionados. Los blancos destacaron que «el futbolista se proclamó campeón del mundo en el de España 82, en la inolvidable final del estadio Santiago Bernabéu», en la que la Azzurra venció por 3-1 a Alemania Federal.

El Real Madrid, una de las ‘víctimas’ en el campo del buen hacer de Baresi, también recordó su impecable trayectoria, «marcada por defender la camiseta de un único club», el Milan, con el que conquistó 3 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas italianas y 4 Supercopas de Italia.

Baresi falleció este viernes a los 66 años tras una enfermedad, según el comunicado del club italiano en sus redes sociales. Jugó toda su carrera en el Milan, donde debutó en 1978 y se retiró en 1997, y en el club italiano se consolidó como uno de los mejores defensas de la historia.

En 2025 le detectaron un nódulo pulmonar durante un chequeo médico. Aunque fue operado, nunca logró recuperarse por completo. Su última aparición pública fue en el estadio San Siro durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Con la selección italiana disputó 82 partidos y tres mundiales. Además de ser campeón del mundo en España 1982, fue subcampeón en Estados Unidos 1994. En homenaje a su trayectoria, el Milan retiró el dorsal número 6.