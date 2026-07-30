Oficial: Carlos Espí ficha por el Real Madrid

El Real Madrid ha hecho oficial la contratación de Carlos Espí tras la salida de Gonzalo García al Fulham. El conjunto blanco se ha hecho con los servicios del delantero centro del Levante Carlos Espí. El atacante de 21 años estaba cerca de cerrar su llegada a la Premier League, con el Hull City como equipo mejor colocado, pero la opción de incorporarse al conjunto blanco ha frenado el resto de operaciones.

«El Real Madrid C. F. y el Levante U. D. han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. Con 21 años, Carlos Espí ha jugado tres temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga. Carlos Espí es internacional sub-19 y sub-20 con España», dijo el Real Madrid en el anuncio de su fichaje.

Carlos Espí anotó 11 goles en Liga y dos en Copa del Rey, a pesar de no partir como titular durante los primeros meses de la temporada. El delantero centro de 21 años pasó por la derecha a la que apuntaba a ser la gran referencia ofensiva del Levante, Etta Eyong. Espí consiguió superar la decena de tantos en la competición liguera en sólo 25 partidos y 1.339 minutos de juego. Unos números que han disparado su cotización en el mercado de fichajes. Cuando todo apuntaba a que el delantero valenciano pondría rumbo a la Premier League, el interés del Real Madrid ha paralizado su salida.

La marcha de otro atacante merengue, precisamente a tierras británicas, ha propiciado que el Real Madrid haga el fichaje de Carlos Espí. Con Gonzalo García camino de Londres para firmar por el Fulham a cambio de 45 millones de euros, la plantilla blanca se quedaba sin un perfil de ‘9’ que demanda José Mourinho.

Al técnico portugués le gustaba el canterano madridista, pero desde el Real Madrid consideraron irrechazable la propuesta del club inglés. Carlos Espí llega para ejercer como revulsivo en la posición de delantero centro, en la que sus 194 centímetros de altura y su capacidad rematadora le hacen temible en el área.

No es la primera ocasión en la que el equipo de la capital se interesa por Carlos Espí. El Real Madrid le sigue la pista desde hace años y ya quiso incorporar al ‘9’ valenciano a su cantera. Finalmente, ha acabado desarrollando su potencial en el Levante UD, club con el que debutó con 18 años en Segunda División y con el que ascendió a Primera en la temporada 2024/25. Su explosión definitiva ha llegado en la máxima categoría del fútbol español, en la que ha anotado 11 goles en 13 titularidades su campaña de debut.