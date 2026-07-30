Mourinho se encandila con Endrick en sus primeros entrenamientos de la pretemporada

Endrick se incorporó este miércoles a los entrenamientos del Real Madrid. El futbolista brasileño regresó a la disciplina merengue después de disputar el Mundial con Brasil. José Mourinho sumó un efectivo más del primer equipo al trabajo en Valdebebas, donde aún se deben reincorporar grandes nombres como Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham o fichajes como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté o Bernardo Silva. El técnico portugués ya ha sido captado aplaudiendo la entrega de Endrick en sus primeros entrenamientos. «Bravo, Endrick», pronunció en alto Mourinho tras una buena acción defensiva del delantero.

Con la salida de Gonzalo García al Fulham cerca de concretarse en las próximas horas, el ariete brasileño apunta a continuar en el equipo. José Mourinho ya empieza a conocer casi al completo la plantilla de la que dispondrá en el inicio de su segunda etapa como técnico del Real Madrid. A falta de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Rodri Hernández, y algunas posibles salidas, el técnico de Setúbal ya empieza a trabajar con la materia prima que dispondrá de cara a la temporada 2026/27. Entre ellos, espera contar con un Endrick que parte como alternativa en la delantera.

💥 ¡Cuarta sesión de la semana terminada! pic.twitter.com/rv8Ez3aGCU — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2026

El delantero internacional con Brasil no contó con los minutos esperados bajo las órdenes de Xabi Alonso y salió en busca de minutos en el mercado invernal. Precisamente, uno de los principales culpables de su marcha al Olympique de Lyon fue un Gonzalo García que se ganó el puesto como delantero suplente después de un gran Mundial de Clubes. Con el inminente desembarco del canterano madridista en la Premier League, Endrick tiene el camino despejado como ejercer como revulsivo en la delantera del Real Madrid. El ex de Palmeiras, en cambio, encontrará en Yan Diomande un nuevo competidor para los minutos en el extremo derecho; una posición que también ha ocupado en su ‘Erasmus’ en Francia.

Endrick quiere convencer a Mourinho

Endrick será la referencia en la delantera del conjunto merengue en los primeros encuentros de la pretemporada. El brasileño aún no se había incorporado a los entrenamientos cuando el Real Madrid disputó sus primeros partidos de preparación ante Alcorcón y Leganés. Con Mbappé aún ausente tras el Mundial, Endrick apunta a la titularidad en el amistoso de este sábado (1 de agosto) ante la Fiorentina. El futbolista de 20 años busca convencer a José Mourinho en la pretemporada, y ya ha empezado a hacerlo en sus primeras sesiones de entrenamiento.

Ante la Fiorentina tendrá su primera prueba a tres semanas del inicio de la Liga para el Real Madrid. Antes, el conjunto madridista se medirá a la Fiorentina en Austria, al Ferencvaros húngaro en Budapest (8 de agosto), disputará el histórico Teresa Herrera ante el Deportivo de la Coruña (12 de agosto) y cerrará su preparación ante el Schalke 04 el 16 de agosto; seis días antes de su debut liguero a domicilio ante el RCD Espanyol.