El Real Madrid está completando una ventana de fichajes verdaderamente llamativa, realizando incorporaciones de primer nivel mundial que no solo refuerzan la plantilla de forma contundente, sino que desmontan definitivamente los discursos catastrofistas sobre la salud financiera de la entidad madridista.

A mis 42 años he tenido la oportunidad de presenciar muchísimos mercados de fichajes del Real Madrid, primero como aficionado y posteriormente desde una perspectiva de análisis. El periodo estival que estamos viviendo se encamina de forma indiscutible a situarse entre los tres más memorables que recuerde. Es obligatorio remontarse a aquel verano de 1996, con las llegadas de Predrag Mijatovic, Davor Suker, Roberto Carlos o Clarence Seedorf, para encontrar un punto de inflexión tan radical, transformador y decisivo que sentó las bases de la ansiada Séptima Copa de Europa. Asimismo, resulta inevitable rememorar el impacto del mercado de 2009 tras el regreso de Florentino Pérez a la presidencia, cuando desembarcaron en Chamartín figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema y Xabi Alonso. Si bien la inversión acometida en 2019 con Militao o Hazard fue notable, el proyecto actual se sustenta en realidades futbolísticas infinitamente más consolidadas.

La incorporación de un Balón de Oro de la dimensión de Rodri Hernández, sumada al fichaje estratégico de Diomandé —pretendido por toda la élite del continente—, otorga a la planificación un salto cualitativo descomunal. A ellos se añaden perfiles contrastados de máximo nivel competitivo como Marc Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries o Ibrahima Konaté. La entidad blanca no solo está reclutando futbolistas de presente inmediato, sino que se ha impuesto con autoridad en la puja más codiciada de Europa. Este nivel de incorporaciones exigirá, inevitablemente, encarar el capítulo de salidas para mantener el equilibrio del vestuario y la masa salarial, donde nombres como el de Aurélien Tchouaméni requerirán máxima atención en las próximas semanas.

Desde el punto de vista económico, este despliegue de fuerza liquida cualquier especulación sobre la supuesta incapacidad del club para afrontar grandes desembolsos. La inversión acumulada en Rodri y Diomande rondará los 200 millones de euros, pero esta cifra se encuentra extraordinariamente amortiguada por una gestión sobresaliente en la venta de futbolistas, especialmente procedentes de la cantera, habiendo superado ya los 190 millones de euros recaudados. En lo relativo al estadio Santiago Bernabéu, aunque existan debates técnicos sobre el punto de equilibrio financiero de la obra, el incremento de ingresos superior al 107% respecto al periodo anterior a la reforma ratifica la enorme rentabilidad de la infraestructura a medio y largo plazo.

Generar caja y beneficios en la industria del fútbol moderno representa un reto colosal. El Real Madrid no disfruta de ampliaciones de capital astronómicas ni de inyecciones financieras procedentes de estados soberanos; cada euro acumulado en las arcas debe ser producido por la propia actividad del club. Pese a las complejas exigencias del entorno, la entidad madridista reafirma su liderazgo como la institución mejor gestionada del mundo, con una solvencia envidiable que le permite liderar el panorama deportivo y económico simultáneamente.