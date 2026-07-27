Rodri Hernández se cocina a fuego lento

El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid no se va a cerrar de la noche a la mañana. Hablamos de todo un Balón de Oro, el buque insignia de la era más gloriosa del Manchester City y de un futbolista que cualquier equipo de élite quisiera tener en sus filas. Los citizens no van a regalar a un jugador que les ha traído tantas tardes alegres y en el club blanco empiezan a ser conscientes de que se avecina una negociación larga.

Pese a estos impedimentos, la confianza del Real Madrid para que la operación llegue a buen puerto es plena. Primero por la voluntad del jugador de salir y jugar en el Santiago Bernabéu y en segundo lugar porque se encuentra en último año de contrato y ha rechazado ya múltiples ofrecimientos para continuar en el Manchester City.

El club inglés, además, siempre se caracterizó por ser un señor vendiendo a sus futbolistas cuando estos lo pedían. Así fue en la era Guardiola, aunque ahora todo podría cambiar con la llegada de Enzo Maresca al banquillo del Manchester City. El italiano, a buen seguro, no estará dispuesto a perder a uno de los referentes del equipo dentro y fuera del terreno de juego.

La voluntad del jugador, sin embargo, está siendo determinante para que ambas partes lleguen a un entendimiento este verano. El Real Madrid aspira a un traspaso que no supere los 45 millones, mientras que en el City piensan en unas cifras más próximas a los 65. El punto de entendimiento, por tanto, no está tan lejos de lo que parece por el futbolista de 30 años.

Rodri ha seducido al madridismo

Tras no estar en la lista de incorporaciones imprescindibles para el Real Madrid antes del Mundial, el trabajo hecho por Rodri, MVP del evento incluido, han provocado que el club blanco cambie su postura respecto a su fichaje. El centrocampista cubriría muchas de las carencias madridistas en la medular y es uno de los fichajes que más unanimidad provocan entre la afición.

El Real Madrid ha visto claro cómo el futbolista es perfectamente apto para grandes partidos y el historial médico ya no pesa tanto como antes. En el club son conscientes de que este lunes se intervendrá la espalda para tratar una hernia discal, pero eso no ha enfriado el interés pese a los dos meses de baja que podría conllevar la operación.

Hay que recordar que Rodri fue Balón de Oro en 2024 y que ese mismo año sufrió la lesión más terrible de su carrera al romperse el ligamento cruzado de su rodilla. Esa mala experiencia ahora es pasado y el Real Madrid ya se ha lanzado a por un futbolista que puede dar el equilibrio al plantel de Mourinho para esta temporada 2026/27. Paciencia porque su fichaje se hará a fuego lento.