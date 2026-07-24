Pros y contras del fichaje de Rodri por el Real Madrid

El escenario en torno al posible fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid ha experimentado un giro radical e inequívoco en las últimas 48 horas. Todos los estamentos internos del club, encabezados finalmente por el propio presidente Florentino Pérez, han llegado a la absoluta convicción de que la incorporación del centrocampista español es una operación que se debe explorar, abordar e intentar de manera prioritaria durante la actual ventana de traspasos.

El convencimiento definitivo del presidente blanco ha sido el detonante definitivo para que la maquinaria institucional de la entidad se ponga a trabajar de lleno en el traspaso. Aunque Florentino Pérez suele delegar el día a día de las negociaciones de mercado en la figura de José Ángel Sánchez, su visto bueno resulta una condición completamente indispensable para acometer una incorporación de este calibre. Los condicionantes que semanas atrás despertaban ciertas reticencias —como el factor de la edad al haber alcanzado los 30 años, los antecedentes por lesión o algún episodio pasado— han quedado relegados ante la aplastante realidad deportiva exhibida por el futbolista en el reciente Mundial.

El extraordinario rendimiento del madrileño en el Mundial, consagrándose como capitán de la selección española campeona del mundo, Balón de Oro del torneo y firme candidato al Balón de Oro de 2026, ha provocado un giro radical. Del no casi garantizado se ha pasado al sí. En el seno del club se asume con total claridad que la demarcación del centrocampista organizador constituye una necesidad prioritaria en la plantilla. La figura de Rodri aportaría un patrón de juego dominante, jerarquía táctica y competitividad inmediata para solucionar los problemas acusados durante el último curso. A ello se le suma el enorme consenso de la afición y el firme deseo del propio futbolista, que está totalmente entusiasmado con la idea de vestir de blanco para dotar de una trascendencia aún mayor a su legado deportivo.

Con la luz verde de la presidencia y el alineamiento absoluto del jugador, el éxito de la negociación depende en última instancia de las pretensiones económicas que fije el Manchester City. La situación contractual juega en favor de la entidad madrileña, ya que al futbolista le resta únicamente un año de contrato en Inglaterra, un factor que tradicionalmente tiende a moderar las pretensiones del club vendedor. Sin embargo, la cotización de Rodri se ha visto inevitablemente revalorizada tras su espectacular actuación mundialista.

En el plano de las cifras manejan diversas referencias en el mercado. Mientras la información de Iván Martín apunta a que la tasación de la entidad británica podría oscilar entre los 60 y 70 millones de euros —una horquilla que encajaría dentro de los parámetros lógicos del club—, otras fuentes internacionales advierten de que el Manchester City exigirá una suma masiva que podría dificultar la operación. El Real Madrid intentará acometer el fichaje con total determinación, manteniéndose siempre dentro de unos límites financieros estrictos pero con el firme objetivo de no dilatar la resolución del traspaso hasta el tramo final del mercado.