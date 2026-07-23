Duro golpe para el Real Madrid en la operación Rodri: tendrá que operarse por una lesión de espalda

El futuro de Rodri sigue siendo incierto después de ganar el Mundial con España. El jugador ha mostrado un gran interés por unirse al Real Madrid, pero expertos en el mercado como Fabrizio Romano confirman que falta el visto bueno de Florentino Pérez en la operación. Esta operación de espalda supone un gran impacto en la decisión final del club.

Una de los argumentos para frenar el traspaso eran la edad del futbolista y su estado físico. El centrocampista sufrió una grave lesión de rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha en septiembre de 2024, lo que le hizo estar ocho meses lejos de los terrenos de juego. Sin embargo, su recuperación había sido óptima y acaba de conseguir la segunda estrella de España siendo el MVP.

Parece que los problemas no se han acabado. Según informa The Athletic, Rodri será operado de una lesión de espalda este mismo verano. Por el momento, se desconoce el tiempo de recuperación del futbolista, pero podría ser determinante en la operación.

El Real Madrid debe tomar decisiones

El conjunto blanco sabe que está ante una oportunidad clave para hacerse con los servicios del jugador. Sin embargo, la propuesta de renovación del Manchester City sigue sobre la mesa y otros equipos también podrían interesarse. A sus 30 años, el español ha demostrado que tiene mucho fútbol que aportar, pero esta operación podría cerrarle las puertas de Valdebebas.