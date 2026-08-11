Arbeloa ya enamora en el Fulham: «Nos espera un futuro muy prometedor»

Álvaro Arbeloa ha conquistado a todos en el Fulham en apenas un mes. A días de que eche a rodar el balón en la Premier League, Tony Khan, director deportivo del equipo inglés, se ha deshecho en elogios hacia la figura del ex del Real Madrid y ha augurado un año de éxitos para todos en el mítico Craven Cottage. De primeras, el debut en el campeonato inglés será el próximo lunes 24 de agosto contra el Chelsea de Xabi Alonso.

El pasado 8 de julio, el Fulham anunció de forma oficial el fichaje de Álvaro Arbeloa como entrenador del equipo inglés hasta el próximo año 2029. El fichaje de José Mourinho por el Real Madrid hizo que el Benfica arrebatara a Marco Silva al conjunto inglés y los dirigentes británicos lo tuvieron claro desde el primer momento: el entrenador del equipo de la Premier tenía que ser Álvaro Arbeloa. Así que el efecto dominó ha acabado con el ex del Real Madrid en el banquillo del Craven Cottage, uno de los estadios con más pedigrí de la Premier.

Y a Arbeloa apenas le han valido unos días de pretemporada para ganarse a todos en uno de los barrios con más glamour de Londres. El fichaje de Gonzalo también ha insuflado ilusión a afición y dirigentes del Fulham, que esta temporada buscan acercarse a los puestos que dan acceso a la disputa de competiciones europeas después de un buen curso anterior en el que finalizaron la temporada en la mitad de la tabla y esquivando por muchos metros la bala del descenso.

Arbeloa conquista a los dueños del Fulham

Tony Khan, director deportivo del Fulham, ha concedido una entrevista al Daily Mail en la que ha elogiado a Arbeloa y ha contado los motivos que llevaron a los dirigentes británicos a apostar por el ex del Real Madrid. El dirigente del club inglés ha querido destacar las virtudes del técnico y también augurar un buen futuro de cara a la próxima temporada de Premier League, que arranca el penúltimo fin de semana de agosto.

«Todos coincidimos en que Álvaro era la persona más ilusionante, fresca, dinámica e inteligente con la que conectamos. Y la persona que creíamos que conectaría con nuestros jugadores y le daría al Fulham la mejor oportunidad de cara al futuro», comenzó diciendo el director deportivo en la entrevista en la que también deja claro que: «Por eso lo contratamos. Trabajó con el primer equipo del Real Madrid y con sus jugadores jóvenes, y tiene mucha experiencia en el fútbol».

«Fue un gran jugador. Conoce la Premier League y su experiencia es diferente a la nuestra. Álvaro aporta una perspectiva fresca con su energía, ideas y contactos. Es trabajador y está muy motivado para alcanzar el éxito. Con él aquí, nos espera un futuro muy prometedor a todos», destacó el director deportivo sobre la figura de Arbeloa.