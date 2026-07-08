Arbeloa ficha por el Fulham para las tres próximas temporadas: «Vamos a disfrutar de una aventura increíble»

Álvaro Arbeloa ya es nuevo entrenador del Fulham. El técnico salmantino firma por el equipo de Londres para las tres próximas temporadas, hasta junio de 2029. Después de los seis meses en el banquillo del Real Madrid, el entrenador hace las maletas rumbo a la Premier League y, según señala en unas declaraciones publicadas por el club, pretende convertir este tiempo en «una aventura increíble».

Arbeloa ascendió al primer equipo del Real Madrid después de la marcha de Xabi Alonso, con el que mantenía una relación muy estrecha desde que jugaron juntos hace más de una década. El tolosarra fue cesado después de una mala racha de resultados y de perder la Supercopa de España contra el Barcelona. A su llegada, el salmantino se reenganchó a la pelea por la Liga, llegando a poner al conjunto blanco líder durante una jornada, aunque finalmente terminaría a 18 puntos del Barcelona.

En Champions League y en Copa del Rey no sería mejor la trayectoria. El Real Madrid dejó escapar la oportunidad de terminar entre los ocho primeros y acabó jugando el playoff de la Champions, ganando al Benfica, superando al City en octavos pero cayendo en cuartos contra el Bayern. Por su parte, en la competición del KO acabaría cediendo contra el Albacete en octavos.

Tras una mala temporada, el club decidía prescindir del salmantino y volver a fichar a Mourinho. Ahora, meses después de su marcha, se confirma su fichaje por el Fulham. El técnico comienza esta nueva etapa con un equipo que la pasada campaña terminó a un punto de clasificarse para competición europea, igualando a puntos con el Chelsea y superando, por ejemplo, al Newcastle.

El Fulham da la bienvenida a Arbeloa

El Fulham ha lanzado un comunicado en sus canales oficiales en el que da la bienvenida a su nuevo entrenador. «El Club se complace en anunciar el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Fulham», apuntan, revelando después la duración del contrato, que será de tres temporadas: «El técnico de 43 años ha firmado un contrato de tres años que lo vinculará a Craven Cottage hasta el verano de 2029».

Destacan sus éxitos profesionales tanto como futbolista como entrenador, incidiendo en que «se ha forjado en el que posiblemente sea el club más grande del mundo, comenzando en las categorías inferiores del Real Madrid antes de hacerse cargo del primer equipo la temporada pasada». Después, recogen unas declaraciones del que ya es su nuevo entrenador.

Arbeloa ha destacado que «es un verdadero honor» firmar por el conjunto cottager: «Es el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al Sr. Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí con el Fulham en la Premier League».

Sigue Arbeloa señalando que está deseando comenzar est nueva etapa: «Tengo muchas ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage con los aficionados del Fulham y de empezar la pretemporada con los jugadores la semana que viene. Estoy seguro de que vamos a disfrutar de una aventura increíble juntos ¡Vamos Fulham!».