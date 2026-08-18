Mourinho perfila su primer once: todas las variantes del Real Madrid para su estreno en Cornellá

José Mourinho sigue perfilando el once con el que el Real Madrid debutará en la temporada 2026-27. El estreno en Liga está a la vuelta de la esquina y, tras el último test de los blancos en Alemania, el técnico tiene prácticamente decidida la alineación para el partido contra el Espanyol en Cornellá del próximo sábado (21:30 horas). La mayor parte de las dudas están en defensa, aunque en el centro del campo también hay alguna incógnita. La delantera sí parece bastante clara.

Comenzando de atrás hacia adelante, Thibaut Courtois tiene todas las papeletas de ser titular en Barcelona. Pese a la buena pretemporada de Andriy Lunin, Mourinho puso de inicio al belga contra el Schalke 04 y entre él, el ucraniano y un ratito del canterano Illia Voloshyn dejaron la portería a cero. El mejor portero del mundo llega recuperado de las molestias que sufrió en el Mundial y volverá a ser uno de los pilares del equipo blanco.

En la línea de cuatro defensas es donde residen la mayor parte de las dudas de Mourinho. Si partimos desde la derecha, la pista definitiva sobre quién puede ser titular en el lateral quizá se encuentre en la alineación de Gelsenkirchen. Trent Alexander-Arnold inició el partido y Denzel Dumfries la segunda parte al completo, es decir, jugaron los mismos minutos. El holandés sustituyó al inglés tras el descanso y a su entrenador le gustan ambos por igual.

La pareja de centrales estaba supeditada al estado de forma en que llegase Ibrahima Konaté. El francés está a la perfección y firmó un serio debut en Alemania, por lo que apunta al once que debute en Liga. A su lado posiblemente esté Dean Huijsen, que ha demostrado una evolución durante la pretemporada y más solidez atrás que en su primera temporada. Esto se suma al lógico descenso en el físico de Antonio Rüdiger.

A vueltas con la defensa

Por la izquierda, lo normal sería que arrancase Álvaro Carreras, que también se ha reivindicado en esta serie de amistosos. La tardía incorporación de Marc Cucurella tras ganar el Mundial el 19 de julio y sus correspondientes vacaciones hace que el gallego esté con un puntito más de forma y Mourinho, en principio, esperará con el ex del Chelsea.

Fede y Bernardo apuntan a titulares

En la medular, el doble pivote parece inamovible y en este los elegidos deberían ser los de Alemania: Fede Valverde y Bernardo Silva. Por un lado, el uruguayo suma varias semanas de rodaje por la prematura eliminación de su selección en fase de grupos del Mundial y, por otro, el portugués aporta ese plus de calidad que hace fluir el juego del Real Madrid.

Eduardo Camavinga también cuenta con opciones porque ha sido titular en todos los amistosos salvo el del Schalke, pero Mourinho tiene más confianza depositada en Fede y Bernardo. Aurélien Tchouaméni llegará al partido en Cornellá, como aseguran desde el club blanco, pero parece difícil pensar que vaya a ser titular.

La delantera parece clara

Por delante de la medular, Arda Güler hará de enganche. Su actuación en la pretemporada demuestra que ha dado un salto de nivel y, mientras Jude Bellingham continúa su puesta a tono, el turco es fijo para Mou. En la izquierda estará Vinicius, recién renovado y habiendo acumulado bastantes minutos en los últimos choques, y en la derecha posiblemente se cuele Brahim Díaz, aunque el luso puede sorprender con Yan Diomandé. En punta no hay dudas, Kylian Mbappé llevará el peso goleador de los blancos desde el día 1.