El Real Madrid se remanga por Bellingham

El Real Madrid ya trabaja para ampliar y mejorar el contrato de Jude Bellingham. El centrocampista inglés, a través de sus representantes, trasladó al club su deseo de prolongar su vinculación con la entidad madridista y adaptar también su salario a su actual importancia dentro del equipo. Una petición que en el Santiago Bernabéu han recibido de buen grado y sobre la que ya se han comenzado a dar pasos.

Bellingham tiene actualmente contrato con el Real Madrid hasta 2029 y percibe alrededor de 15 millones de euros por temporada. La intención de ambas partes pasa ahora por ampliar esos años de vinculación y mejorar las condiciones económicas del futbolista. Todavía queda camino por recorrer y no existe un acuerdo cerrado, pero la predisposición es total tanto por parte del jugador como del club.

El Real Madrid entiende que Bellingham se ha ganado sobre el terreno de juego una posición privilegiada dentro del proyecto. El inglés llegó al Santiago Bernabéu en 2023 como uno de los centrocampistas con mayor futuro del fútbol europeo y su impacto ha superado incluso las enormes expectativas que existían alrededor de su fichaje.

Una pieza estratégica para el Madrid

A sus 23 años, Bellingham es uno de los pilares deportivos del Real Madrid. Su importancia va mucho más allá de los goles o las asistencias. Su capacidad para actuar en diferentes posiciones del centro del campo, su despliegue físico y su liderazgo le han convertido en una pieza fundamental dentro del equipo.

El club también valora enormemente su dimensión fuera del terreno de juego. Bellingham es una de las grandes imágenes internacionales del Real Madrid y un futbolista con un enorme impacto especialmente en el mercado anglosajón. Su juventud permite además al Madrid pensar en él como uno de los grandes referentes de la entidad durante muchos años.

Por todo ello, en el Bernabéu consideran lógica una actualización de su contrato. La idea es superar los aproximadamente 15 millones de euros que cobra actualmente y ampliar una vinculación que todavía tiene tres temporadas por delante. No existe urgencia contractual, pero sí voluntad de reconocer su nuevo estatus.

Predisposición total entre las partes

Las conversaciones se encuentran todavía en una fase inicial, pero el punto de partida es positivo. Bellingham quiere seguir en el Real Madrid y el club quiere blindar a uno de sus futbolistas más importantes.

La entidad madridista mantiene su política salarial y no pretende romper su estructura económica, pero considera que el inglés se ha ganado una mejora acorde a su peso actual. El objetivo es que Bellingham continúe siendo una de las grandes caras del proyecto madridista durante la próxima década.