Militao, fichaje de octubre

Militao es el fichaje que espera José Mourinho para octubre. El central brasileño entra en la recta final de una recuperación larguísima después de la grave lesión sufrida el pasado mes de abril y en el Real Madrid existe optimismo con su evolución. El tendón responde, el jugador ha avanzado muchísimo durante las últimas semanas y cada vez está más cerca de volver a sentirse futbolista. Sin embargo, en Valdebebas lanzan un mensaje muy claro: estar cerca no significa estar preparado.

El objetivo sigue siendo que Militao pueda regresar durante el mes de octubre. De hecho, ya hace parte del entrenamiento con el grupo. Será prácticamente un fichaje para Mourinho, que todavía no ha podido contar con uno de los centrales que mejor encaja en su idea de juego. Su velocidad para defender hacia atrás, agresividad, potencia en los duelos y capacidad para jugar muchos metros lejos de su portería convierten al brasileño en una pieza especialmente importante para el técnico portugués.

«Mili tiene mucha mili por delante»

En el Real Madrid, sin embargo, nadie quiere correr. La frase que mejor define la situación es contundente: «Mili tiene mucha mili por delante». El brasileño está muy cerca de superar definitivamente la lesión, pero todavía tiene que atravesar diferentes fases antes de estar preparado para competir al máximo nivel.

Aquí aparece una de las grandes novedades introducidas esta temporada en Valdebebas: los famosos semáforos. El club se ha rodeado de más especialistas, consultores y controles preventivos para detectar cualquier señal de riesgo con mayor antelación. El objetivo es sencillo: que un futbolista reciba una alerta antes de entrar en una zona peligrosa.

Ese sistema tiene una cara positiva y otra negativa. Reduce riesgos, pero también provoca que ahora existan más semáforos en rojo antes de recibir definitivamente luz verde para competir. Y Militao es posiblemente el mejor ejemplo.

Su lesión está superando las diferentes pruebas, pero después de tantos meses parado necesita recuperar fuerza, resistencia, velocidad, confianza y, sobre todo, ritmo competitivo. El Madrid no quiere convertir unas semanas de impaciencia en otro problema de meses.

Una recuperación especialmente delicada

La prudencia es todavía mayor por todo lo que arrastra Militao durante los últimos años. El brasileño sufrió dos roturas del ligamento cruzado anterior, una en cada rodilla, antes de volver a caer gravemente lesionado el pasado 21 de abril ante el Alavés.

Aquella vez el problema estuvo en el bíceps femoral izquierdo. La rotura del tendón proximal obligó al central a pasar por quirófano el 28 de abril y le dejó fuera del Mundial. Desde entonces comenzó una recuperación diseñada prácticamente al milímetro. Cinco meses después, el tramo médico está llegando a su final, pero ahora comienza otro igual de importante: volver a ser futbolista.

Un fichaje para Mourinho

Mourinho espera a Militao porque considera que puede darle muchísimo a su defensa. El portugués necesita centrales rápidos para corregir lejos del área, contundentes en el duelo y dominantes por arriba. En esas características, el brasileño tiene pocos competidores dentro de la plantilla.

Por eso su regreso puede cambiar el panorama defensivo del Real Madrid sin necesidad de acudir al mercado. Militao será uno de los grandes refuerzos del otoño y Mourinho espera poder empezar a utilizarlo durante octubre.

Pero nadie va a regalarle un solo paso. Después de todo lo ocurrido durante los últimos años, el Madrid ha aprendido que con Militao no importa únicamente cuándo vuelve, sino cómo vuelve. Octubre continúa marcado en el calendario. La buena noticia es que cada vez queda menos. La realidad, como reconocen en Valdebebas, es que Mili todavía tiene mucha mili por delante.