El Real Madrid ya fabrica campeonas: cinco jugadoras del primer equipo ganan el Mundial sub-20 con España

La Fábrica de Valdebebas irrumpe con fuerza en el fútbol femenino. El Real Madrid cuenta con la mejor cantera del mundo en el fútbol masculino y, ahora, ya se hace notar también en el femenino. Prueba de ello es que cinco madridistas se han proclamado campeonas del mundo con España, que ganó el Mundial sub-20 el domingo, en la tanda de penaltis ante Corea del Norte. Una tanda en la que la principal protagonista fue Laia López, que anticipaba en OKDIARIO las dificultades de sus rivales, a las que sólo ella fue capaz de contener en el partido por el título.

Además de Laia López, otras cuatro futbolistas integran la lista de David Aznar que ya es historia de nuestro fútbol. Pau Comendador, Noemí Bejarano, Silvia Cristóbal e Irune Dorado formaron parte no sólo del equipo, sino que fueron titulares en la final y, por lo general, a lo largo del campeonato. Además de la guardameta madridista, ganadora del Guante de Oro del Mundial, Pau Comendador acababa como máxima goleadora, con seis tantos.

Las cinco jugadoras vienen desde abajo, desde las categorías inferiores del Real Madrid, pero cuentan ya con ficha del primer equipo. Pau Comendador fue la primera de las cinco en contar como futbolista de la primera plantilla, puesto que pasó a serlo el pasado verano. Durante la temporada pasada, tanto Laia como Irune estuvieron en dinámica del primer equipo, siendo ascendidas este verano, al igual que Silvia y Noemí, que también estuvieron buena parte del curso a las órdenes de Pau Quesada.

Mención especial también para Marisa, formada en Valdebebas desde 2020, hasta que en 2025 se marchó cedida al Deportivo de A Coruña, que ejecutó su compra definitiva este verano. La delantera llegó en 2020 a la Fábrica, siendo cadete, y debutó con el primer equipo en la Liga F en la temporada 21-22, con apenas 17 años.

La Fábrica de campeonas del mundo

El domingo, España buscaba recuperar el trono mundial en la categoría sub-20, cuatro años después de ganarlo por primera vez. Lo hacía con parte de una generación que perdió dos años antes el Mundial sub-17 contra Corea del Norte. Buscaban, por tanto, revancha de aquella cita que se les escapó en la tanda de penaltis. Y llegarían de nuevo a jugarse el título en el punto fatídico.

Si España había llegado hasta la final gracias, en parte, al trabajo colectivo en el que cinco madridistas habían sido claves, no dejarían de serlo en la final. Pau Comendador se había convertido en el principal exponente de esta selección española, con seis goles y una asistencia en otros tantos partidos. El último de ellos, en la semifinal ante Italia para poner el 2-0 definitivo en el marcador.

En la final, tanto Comendador como el resto de jugadoras entrenadas por David Aznar se quedaban a cero, sin marcar. La final se decidía en el punto de penalti, donde Laia se convertía en la heroína de este equipo. Dos paradas suyas en la tanda guiaban a la Selección a la consecución del Mundial sub-20.