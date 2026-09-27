Laia López, antes de la final del Mundial Sub-20: «Corea del Norte parece que juega con 12 pero no vamos a volvernos locas»

España quiere ser campeona del mundo sub-20 en Varsovia. La Selección se mide este domingo en la final a Corea del Norte (18:00 horas). Una final a la que han llegado marcando claras diferencias en este torneo sobre todos sus rivales. Una de las principales protagonistas de este equipo es Laia López (Madrid, 2007). La portera del Real Madrid aún no ha encajado en este Mundial sub-20 femenino, al que España llega invicta, habiendo ganado todos sus partidos. Sólo un gol en contra, ante China, en un duelo en el que la meta madridista no jugó.

Horas antes de la final atiende a OKDIARIO. Lo hace «tranquila», consciente de lo que se juegan este domingo y con ganas e «ilusión» por lograr el título. Un campeonato que pondría la guinda a una generación de oro que tiene en su haber dos Europeos: uno sub-17 y otro sub-19. Estuvieron a punto de ganar un Mundial sub-17, pero lo perdieron en penaltis contra Corea del Norte. Ahora, buscan revancha.

Como afirma la futbolista del Real Madrid, este equipo se conoce a la perfección. Son, más que nada, un grupo de amigas. «Parece una tontería, pero se ve en el campo cuando un vestuario se lleva bien fuera de él», afirma a este periódico y, lo cierto, es que lleva razón. La selección de David Aznar se entiende a la perfección dentro del césped. Sabe de la dificultad que supondrá ganar a una Corea del Norte que «parece que juegan con 12» por su físico y su calidad técnica, pero lo afrontan con optimismo.

Pregunta: A un paso de ser campeonas del mundo, ¿cómo está viviendo estos días previos a la final y el campeonato?

Respuesta: Estamos bastante tranquilas. Sabemos que no tenemos que hacer nada diferente de lo que venimos haciendo. Durante todo el torneo lo hemos vivido con bastante ilusión. Hemos tenido partidos más apretados y otros más tranquilos, pero es un Mundial, es una experiencia que se vive muy pocas veces en la vida y lo estamos disfrutando un montón.

P.- Han sido bastante superiores a sus rivales durante el torneo, ¿cuál cree que es el punto fuerte de España y la clave de que no hayan encajado goles?

R.- Estamos haciendo un trabajo impresionante. Una de las claves que compartimos la mayoría es la amistad que tenemos, que parece una tontería, pero se ve en el campo cuando un vestuario se lleva bien fuera de él. Y a nivel de no encajar, el trabajo es de todo el equipo. No es sólo de centrales y portera; la presión se inicia desde las delanteras.

P.- Habla de lo bien que se llevan entre todas, ¿no hay ningún tipo de pique entre madridistas y culés entonces?

R.- No. Cada una viene de su casa, de una punta diferente de España, ya no sólo Barça y Madrid, sino Real Sociedad o cualquier equipo… En el fondo somos amigas y por delante va la amistad. Jugamos al fútbol porque nos gusta, porque nos lo pasamos bien y encima, si es con gente que somos amigas, pues imagínate.

P.- Puede sorprender que la final sea contra Corea del Norte, pero es un país que siempre llega a las rondas finales en categorías inferiores. ¿Qué destaca de ellas y dónde cree que deben tener más cuidado en la final?

R.- Las conocemos bien. En el Mundial Sub-17 ya perdimos la final contra ellas en penaltis. Es un equipo que te pone las cosas bastante difíciles. Tienen muy claro lo que tienen que hacer. Son muy técnicas, físicas aunque no lo parezcan, y están por todos lados. Parece que juegan con 12 a veces. Pero estamos tranquilas, llevamos un torneo muy bueno. No nos vamos a volver locas porque sea la final.

P.- ¿Cuál cree que es la clave del éxito de España en el fútbol femenino?

R.- Desde hace años ya se está invirtiendo más en fútbol femenino. En nuestra generación, lo hablamos mucho, la mayoría empezamos a jugar con chicos y ahora hay un montón de equipos de chicas para que empiecen desde pequeñas. Eso es bastante importante para que nos formemos desde que somos pequeñas. Al final, hay casos de gente más mayor con la que hemos coincidido, que empiezan desde más mayores porque no tenían esas facilidades o incluso con recursos más pobres. Ha habido un cambio bastante grande en eso y es importante porque sabemos de fútbol desde que somos pequeñas. Aquí llevamos desde la Sub-15 y nos conocemos todas. Siempre hemos estado encantadas, hemos aprendido y evolucionado todas juntas y eso se ve.

P.- Hay cinco jugadoras del Real Madrid en esta selección, ¿cree que puede ser un punto de inflexión a la hora de romper con esa hegemonía del Barcelona?

R.- No nos solemos comparar mucho con el Barça. Es un club que lleva bastantes años y el Real Madrid en la sección femenina empezamos hace menos y estos años han servido para ir aprendiendo. Cada día se hacen las cosas bastante mejor. A las jugadoras se nos escucha bastante y creo que lo importante de un club grande es eso, que vayas creciendo. Están haciendo un buen trabajo para igualarnos a equipos de España y de Europa.

P.- ¿Cómo ha visto al Real Madrid en este inicio de temporada?

R.- Hemos intentado seguir todos los partidos que hemos podido. De momento, bien. En Champions no hemos perdido y en Liga tampoco. Los inicios siempre son un poco más alocados, tenemos las dos competiciones, jugadoras de baja, estamos tirando mucho de cantera, que eso también es importante, y se está haciendo un buen trabajo.

P.- ¿Qué rol espera de cara a esta temporada y que importancia cree que pueden tener las jugadoras que vienen del filial?

R.- Una vez que tienes ficha del primer equipo, da igual de dónde vengas. Hay jugadoras muy jóvenes de nuestra generación. Para nosotras que llevamos muchos años en la cantera, nos hace mucha ilusión. No tengo prisa. Estoy en el club que debo estar, feliz y paso a paso, con el rol que toque, estaré lista para ayudar al equipo.

P.- La temporada pasada estuvo en dinámica del primer equipo, ¿qué aprendió usted de porteras como Misa o Frohms?

R.- Son bastante diferentes y me ayudó un montón. De Misa aprendí un montón durante los tres años que coincidí con ella. Ahora, con Merle [Frohms], también aprendo un montón. Son porteras con mucha más experiencia que yo y estar con ellas es un lujo. He coincidido también con Milene, que está ahora en el París. Me enseñan en los entrenamientos, en cómo relacionarme con la defensa, a gestionar situaciones difíciles.

P.- ¿Se ve en un futuro siendo una figura importante como lo fue Misa en estos años?

R.- Ojalá. Yo sé que estoy en el club, que debo estar. Estoy muy contenta ahí. Ojalá llegar a tener ese rol de capitana, la primera portera y todo eso, pero estoy tranquila. Intento no pensar mucho a futuro. Pueden pasar muchas cosas en mi carrera. Yo voy dando pasos poco a poco. Yo de momento estoy pensando en la final del domingo y ya cuando vuelva al club pensaré en eso.

P.- ¿Se ve compitiendo por la titularidad en el Real Madrid después del Mundial?

R.- Sí, pero en la misma línea. Yo estoy tranquila. Estoy aprendiendo un montón de Merle, sea jugando o no jugando. A mí eso me parece lo menos importante, entiéndeme. Viéndola jugar, se nota la experiencia que tiene. Hablamos un montón. Yo le pregunto un montón de dudas y ella también aprende de mí español… Al menos le puedo enseñar algo.

P.- ¿Qué le ha hecho mejorar en estos últimos años trabajar con porteras de ese nivel?

R.- He coincidido mucho con Misa, con Merle, incluso con Milene [Chavas], que está ahora en el París FC. Son porteras con mucha experiencia, tienen bastantes más años que yo y me enseñan un montón en los entrenamientos, en cómo relacionarme con toda la defensa, con todo el equipo, a gestionar, sobre todo, situaciones más difíciles… Son un gran apoyo.

P.- ¿Qué objetivos se marca con el Real Madrid esta temporada y hasta dónde cree que puede llegar el equipo?

R.- Seguir creciendo como club. Seguir evolucionando. Ojalá llegar más lejos en la Champions, ojalá conseguir ese primer título. No nos comparamos con ningún club, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, aprendiendo. Llevamos solo seis o siete años del área femenina y con conseguir igualarnos con los equipos más grandes europeos, estar más cerca y después títulos o de finales de Champions o de cualquier título… sería ya un lujo.

P.- Volviendo a la Selección. Sonia Bermúdez viene de las categorías inferiores y las conoce a la perfección.

R.- No me entrenó personalmente, pero sí la conozco. Ha venido a bastantes partidos a vernos. Con la que coincidí fue con Montse [Tomé] en Sub-15, pero con Sonia no. Ojalá, porque eso sería una buena señal.

P.- ¿Sueña con llegar a la Absoluta? ¿Qué supondría conseguirlo?

R.- Cualquier jugadora que juega al fútbol sueña con estar en la Absoluta, compartiendo vestuario con las mejores. Es un sueño, pero no estoy pensando en esos pasos. Si me convocan, que sea porque me lo merezco, porque lo he trabajado. Ojalá que llegue algún día.

P.- Cucurella se tatuó la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial. No le voy a pedir que se tatúe a David Aznar, pero ¿qué estaría dispuesta a hacer?

R.- Igual algún tatuaje, pero que no sea la cara de nadie, que si no me van a echar de casa. Algo pequeño y que tenga el significado. Ya no es sólo del Mundial, se cierran unos años muy largos. Llevamos desde la Sub-15 juntas. Somos un grupo muy humano, muy sano e igual algún tatuaje para que se queden marcadas ya en mi piel para siempre.

P.- Sería el broche perfecto para esta generación.

R.- Sí, la verdad que sí.

P.- Ojalá que haya suerte, Laia, y que se pueda celebrar.

R.- Ojalá.