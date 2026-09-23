España se mete en la final del Mundial sub-20 femenino tras ganar a Italia

España jugará la final del Mundial sub-20 femenino. La selección dirigida por David Aznar se ha impuesto a Italia en semifinales, con goles de Agote y Pau Comendador, para meterse en la final del torneo que se está disputando en Polonia. Dominadoras en todo momento, les anularon dos goles que pudieron firmar una goleada en el marcador, que acabó con un claro 2-0. Espera en la final del próximo domingo a Corea del Norte o Colombia.

España volvió a demostrar su potencial y se clasificó para la final del Mundial sub-20 tras imponerse a la Azzurre en un encuentro dominado de principio a fin por el conjunto español. Desde el inicio de la semifinal, las de Aznar se hicieron con el control del balón y comenzaron a apretar ante una selección italiana que apenas encontraba espacios y casi no tenía capacidad de reacción.

Durante la primera mitad, España acumuló oportunidades y puso a prueba en varias ocasiones a Belli, la portera italiana, que terminaría siendo clave para los intereses de las nuestras. Una de las más claras llegó tras un disparo raso de Daniela Agote, que la portera consiguió despejar con la pierna. Poco después, Alba Cerrato llegó a marcar, aunque el tanto fue finalmente anulado tras la revisión del VAR, por fuera de juego.

La insistencia española tuvo recompensa en el minuto 40. Agote recibió el balón en la banda derecha y puso un centro muy cerrado que se envenenó tras rebotar en una defensa italiana. Cogió dirección a puerta y, en su intento de despejarlo, Belli acabó metiéndoselo en el fondo de la portería. Un gol que permitió a España marcharse al descanso con ventaja.

Tras el paso por los vestuarios, el guion apenas cambió. España siguió dominando la posesión y encerrando a Italia en su propio campo. Laia López apenas tuvo trabajo y mantiene su portería imbatida en todo el torneo. El segundo tanto llegó después de una gran acción de Agote, que encontró a Pau Comendador dentro del área. La delantera apareció sin oposición en el punto de penalti y definió al primer toque para firmar el 2-0 y sumar ya seis goles en el campeonato.

Agote volvió a marcar posteriormente, aunque el tanto fue anulado por una mano previa. Italia trató de reaccionar, pero no logró cambiar la dinámica del encuentro. España, una vez más, demostró el talento de esta generación y ya espera a la gran final del domingo, donde buscará conquistar un nuevo título mundial.