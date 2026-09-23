María Corina Machado intenta de forma infructuosa regresar a Venezuela hasta en siete ocasiones

María Corina Machado ha intentado volver de forma infructuosa a Venezuela hasta en siete ocasiones, tres de ellas durante la jornada del 21 de septiembre desde Panamá, coincidiendo con el viaje de Delcy Rodríguez a Estados Unidos.

«Atención: Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito», ha denunciado este miércoles el asesor para relaciones internacionales de la Premio Nobel de la Paz, Pedro Urruchurtu.

«No la dejan regresar a su propio país», ha señalado Urruchurtu, sin que las autoridades de Panamá se hayan pronunciado por ahora sobre los intentos de Machado de regresar a su país.

Los últimos tres intentos se produjeron el pasado 21 de septiembre, coincidiendo con el desplazamiento de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. Allí, Rodríguez se ha reunido en las últimas horas con Donald Trump, en una escenificación del estrechamiento de relaciones a raíz de la ofensiva lanzada en enero por las tropas estadounidenses.

Según ha publicado ABC, la presidenta electa intentó primero regresar a su país en una embarcación que no pudo zarpar por supuestos problemas técnicos; después intentó coger un avión hacia Aruba y, finalmente, intentó entrar a través de Curaçao, con Bonaire como última alternativa. Ahora mismo se encuentra en Panamá.

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, si bien no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, la opositora ha afirmado en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano.

De hecho, tras los devastadores terremotos de junio puso sobre la mesa su retorno al país, si bien un portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmó a principios de julio que Washington no veía oportuno una vuelta en dicho momento, dado que el objetivo de la Administración Trump era «el progreso» de sus «esfuerzos de respuesta» a los seísmos.

En este sentido, su portavoz destacó que la posibilidad de «añadir a la mezcla cuestiones políticas tan sensibles» como sería el retorno de Machado, «resultaría contraproducente» para los mencionados esfuerzos después de esta tragedia, a lo que se suma el acercamiento entre Rodríguez y Trump, materializado en diversos acuerdos, incluido uno sobre hidrocarburos.