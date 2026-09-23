La líder del PSOE en Argentina que buscó votos para Sánchez entre los muertos animaba también a votar con el pasaporte caducado

La líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, acusada de captar votos de difuntos para Pedro Sánchez, animó a votar también con el pasaporte caducado. «No importa que el pasaporte esté vencido», advertía la entonces secretaria general socialista en aquellas elecciones generales de julio de 2023, en el vídeo que publica OKDIARIO.

En el vídeo, Suárez instruye a los ciudadanos españoles residentes en Argentina sobre cómo participar en las elecciones. Entre los documentos que menciona, incluye el pasaporte español, la cédula consular y el DNI español. Pero la dirigente socialista añade una precisión sobre el pasaporte: «No importa que el pasaporte esté vencido, podés igual acreditar tu identidad y participar de las elecciones con pasaporte vencido».

La mención resulta especialmente relevante teniendo en cuenta que Suárez fue acusada de intentar amañar aquellas elecciones mediante la obtención de pasaportes de ciudadanos españoles, incluso de personas fallecidas, a través de fotocopias de sus documentos.

La denuncia partió de su mano derecha, el secretario de Organización del PSOE, Gustavo López, quien remitió un audio al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires con el apoyo de afiliados socialistas, en el que alertaba del intento de hacerse con fotocopias de pasaportes.

En ese audio, publicado en exclusiva por OKDIARIO, Suárez señalaba a un militante que consiguiera las fotocopias de los pasaportes de todos los miembros de su familia que pudiera, incluso el de su tía, «que se murió». Con la fotocopia del pasaporte, «yo me arreglo», señalaba Suárez. Y es que en el ejercicio del voto por correo en el exterior, al ciudadano español se le exige aportar una fotocopia de uno de los documentos que acreditan su identidad, sin que la normativa electoral especifique que el pasaporte deba estar en vigor.

«Vos avísame porque estoy armando todo un circuito de compañeros que vayan a buscar votos y así te meto en ese circuito para que te lo vayan a buscar; después yo te aviso», añadía.

Durante la etapa de Suárez al frente de la organización, la agrupación socialista desarrolló una intensa actividad entre la colectividad española en Argentina, precisamente en un momento de fuerte incremento del número de personas que adquirían la nacionalidad española, además del incremento de participación que se esperaba al eliminar el voto rogado.

El PSOE Argentina había hecho una campaña previa intensa para precisamente eliminar el voto rogado, en la que había participado Gustavo López. De ahí que los afiliados denuncien a Suárez por las «prácticas poco democráticas» y le afeen el «contexto de reciente derogación del voto rogado, por el que bregó la ciudadanía española que vivimos fuera de España».

La JEC admite pasaportes caducados

La instrucción aprobada por la Junta Electoral Central (JEC) el 30 de marzo de 2023 ya no requería la solicitud previa del voto gracias a la eliminación del voto rogado. Para votar por correo, la JEC sólo exige la inclusión de una fotocopia del documento identificativo que acredite la nacionalidad española, como el pasaporte o el DNI en el sobre enviado a la Oficina Consular. Ahora bien, la JEC no expresa que dicho documento deba estar en vigor. La clave para que un fraude masivo y a gran escala sea posible tras la derogación del voto rogado.

Esta circunstancia adquiere especial relevancia cuando se analiza el riesgo de que una persona que haya fallecido continúe figurando en el CERA. La normativa actual establece que el fallecimiento provoca la pérdida de la condición de residente en el extranjero y, por tanto, la baja de la inscripción en el Padrón de Residentes en el Extranjero (PERE) y, en su caso, en el CERA. Sin embargo, para que esa baja se produzca, tiene que constar administrativamente el fallecimiento y activarse el correspondiente proceso de actualización de los registros.