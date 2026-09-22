Sánchez se borra por «motivos de agenda» de la recepción que ofrece Trump por la Asamblea de la ONU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado acudir este martes a la recepción que ofrece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU. El jefe del Ejecutivo español ha alegado «motivos de agenda» para borrarse del acto, habitual todos los años, para el que recibió la invitación de Trump.

El programa oficial de las actividades de Sánchez para la jornada de este martes no recoge ningún evento por la tarde neoyorquina, por lo que se desprende que el presidente del Gobierno ha declinado la invitación de Trump para asistir a la clásica recepción.

En 2025, Sánchez tampoco acudió a la recepción ofrecida por Donald Trump, sino que fue el Rey Felipe VI quien presidió la delegación española y acudió por medio de la invitación proferida por el mandatario de Estados Unidos. En 2024 el presidente del Gobierno no estuvo presente, si bien en este caso el acto estaba organizado por Joe Biden, entonces presidente estadounidense, debido a que coincidió con su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

Las últimas presencias de Pedro Sánchez en la recepción oficial brindada por el presidente de Estados Unidos a los líderes internacionales con motivo de la Asamblea de la ONU datan de 2022 y 2023, ambas ofrecidas por Joe Biden. Sin embargo, en el primer mandato de Donald Trump, el presidente del Gobierno de España sí acudió, concretamente en 2018 y 2019, acompañado de su esposa, Begoña Gómez. Ni en 2020 ni en 2021 se celebró el acto debido a la pandemia del Covid-19.

La agenda de Sánchez

El presidente del Gobierno sí acudirá este martes, junto a su vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la apertura del debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU, en la que intervendrá Trump.

Antes, Sánchez tiene prevista una reunión con el primer ministro británico, Andy Burham, y después asistirá a un homenaje a la escritora y periodista Gloria Steinem, considerada como un referente del movimiento feminista.

Su agenda oficial la completa su participación en sendos actos sobre la protección de la infancia frente a la inteligencia artificial y sobre la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.