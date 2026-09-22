Aldi va a agotar este ambientador que recuerda al particular olor de las tiendas de Zara: es duradero, elegante y económico

Entrar en algunas tiendas y reconocerlas prácticamente antes incluso de mirar el cartel es algo que ocurre más de lo que pensamos. El olor forma parte de la experiencia y en España algunas firmas de moda han conseguido que su aroma sea casi tan reconocible como su propia decoración. Zara es una de ellas y precisamente por eso hace un tiempo comenzó a hacerse viral un ambientador de Aldi que, según muchos usuarios, recordaba mucho al particular perfume de los establecimientos de Inditex.

Se llama Velvet Rose, y es un ambientador de la gama Esselt de Aldi que aunque es viral este mes en redes sociales, lo cierto es que no es precisamente nuevo. De hecho, ya dio bastante que hablar precisamente en redes hace un par de años, cuando varios productos de la misma colección comenzaron a compararse con los aromas de algunas conocidas tiendas de moda. Ahora Aldi sigue vendiéndolo, aunque con una imagen diferente, y mantiene uno de sus mayores atractivos: cuesta sólo 2,49 euros el bote de 300 ml.

Aldi va a agotar este ambientador que recuerda al particular olor de las tiendas de Zara

Velvet Rose tiene una fragancia principalmente floral y dulce con la rosa y las notas afrutadas, como protagonistas para una combinación que consigue un aroma intenso pero también bastante elegante. Pero lo curioso es que fueron los propios consumidores quienes empezaron a encontrarle un parecido muy concreto. En TikTok y otras redes sociales comenzaron a aparecer vídeos en los que se aseguraba que Velvet Rose recordaba al olor que encontramos al entrar en algunas tiendas de Zara. Un olor ligeramente suave pero del que enseguida notamos esas notas de frutas y que Aldi ha recreado muy bien en un producto que vuelve a estar agotado en muchas de sus tiendas.

La gama de Aldi que se hizo viral por oler a conocidas tiendas

Velvet Rose forma parte de una colección que hace un par de años comenzó a aparecer continuamente en redes sociales. Los usuarios comparaban cada uno de sus aromas con el de diferentes cadenas de moda y eso hizo que algunos de ellos desaparecieran rápidamente de las estanterías. Uno de los más conocidos fue Nature Richness, que se relacionó con el olor de las tiendas Scalpers. Su fragancia tiene un carácter más natural, con notas amaderadas y especiadas.

También está Midnight Blue, que algunos consumidores compararon con el ambiente de las tiendas Massimo Dutti y que tiene un perfil más marino y refrescante. Otra de las variedades que ganó popularidad fue Dark Opulence, relacionada en redes con Stradivarius. Lo interesante es que Velvet Rose sigue manteniendo precisamente la asociación con Zara. Su combinación de rosa y fruta consigue ese tipo de olor dulce y sofisticado que muchos identificaron rápidamente con la cadena de Inditex.

Aldi ha cambiado además el envase

Quienes compraron estos ambientadores cuando comenzaron a hacerse virales posiblemente recuerden un envase algo diferente al actual. Las primeras versiones tenían un pulverizador superior con forma de gatillo y una botella decorada en diferentes colores dependiendo de la fragancia. Velvet Rose se reconocía fácilmente por el tono rojo de la parte inferior.

La imagen actual es bastante distinta. Velvet Rose mantiene el rojo como elemento identificativo, pero se presenta en un envase cilíndrico más sencillo, con una parte superior blanca y el nombre de la fragancia en el frontal. El cambio del pulverizador tampoco ha pasado desapercibido. Ya en 2025 se recogían comentarios de consumidores que destacaban que Esselt había modificado este elemento del envase y consideraban el nuevo sistema más práctico. Lo que no ha cambiado demasiado es el precio. Actualmente, Velvet Rose se vende en formato de 300 ml por 2,49 euros la unidad.

Un ambientador barato que no moja ni mancha

Más allá de su parecido con el aroma de Zara, hay otro detalle que hace especialmente práctico este ambientador. Aldi señala que no moja ni mancha, por lo que está pensado para perfumar las diferentes estancias de casa sin dejar esa sensación húmeda que producen algunos sprays convencionales.

Y su precio permite además utilizarlo como alternativa a otros perfumes para el hogar bastante más caros. Por 2,49 euros tenemos 300 ml de producto y un aroma que ya lleva tiempo dando que hablar entre quienes buscan que su casa tenga ese característico olor que encontramos en algunas tiendas. Velvet Rose tampoco necesita demasiadas presentaciones entre quienes conocieron el primer boom de los ambientadores Esselt. La fragancia de rosas y fruta ya se hizo viral entonces por su supuesto parecido con Zara y ahora vuelve con una imagen renovada.

No podemos decir que sea exactamente el perfume que utiliza la firma de Inditex porque esa comparación procede de los consumidores y no de las propias marcas. Pero si lo que buscamos es un ambientador floral, dulce y con un punto elegante, los 2,49 euros que cuesta Velvet Rose explican por qué se convirtió es uno de los productos más comentados de esta gama.