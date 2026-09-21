Freddie Mercury, músico y cantante de rock: «Cuando escuché a Montserrat Caballé me enamoré de ella»

Freddie Mercury convirtió su voz en una de las más reconocibles de la historia del rock. El líder de Queen también encontró inspiración en la ópera y en una de las grandes sopranos españolas.

Esta frase sobre Montserrat Caballé refleja la admiración que sintió por una artista con la que acabaría compartiendo uno de sus proyectos más recordados.

Freddie Mercury y su admiración por Montserrat Caballé

«Cuando escuché a Montserrat Caballé me enamoré de ella». La frase resume la fascinación de Freddie Mercury por la soprano española. El músico la incluyó entre sus declaraciones más personales sobre sus referentes artísticos.

La admiración no se quedó en una confesión. Mercury y Caballé colaboraron en un proyecto que unió dos mundos musicales aparentemente alejados: el rock y la ópera. Su encuentro dio lugar a un álbum conjunto y a una canción vinculada a los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

La relación entre ambos artistas marcó una etapa singular en la trayectoria del vocalista de Queen. La soprano, por su parte, aportó su experiencia en el repertorio lírico a una colaboración que acercó la música clásica a un público más amplio.

¿Quién fue Freddie Mercury, el cantante de Queen?

Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, actual Tanzania, con el nombre de Farrokh Bulsara. Su familia tenía origen parsi y pasó parte de su infancia en la India antes de trasladarse al Reino Unido.

Mercury estudió piano desde joven y desarrolló una marcada inclinación por la música y las artes. En 1970 formó Queen junto a Brian May y Roger Taylor. John Deacon se incorporó posteriormente al grupo.

La banda se convirtió en uno de los grandes referentes del rock gracias a canciones como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love y We Are the Champions. Mercury destacó tanto por su capacidad vocal como por su presencia escénica, que transformó los conciertos de Queen en espectáculos de gran impacto.

¿Cómo fue la colaboración entre Freddie Mercury y Montserrat Caballé?

El encuentro entre Freddie Mercury y Montserrat Caballé desembocó en una colaboración musical de gran relevancia. Ambos artistas trabajaron en el álbum Barcelona, publicado en 1988, que combinó la voz rockera del británico con la técnica lírica de la soprano.

La canción que da nombre al disco se convirtió en uno de los símbolos musicales de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Mercury no pudo asistir a la ceremonia inaugural porque murió meses antes, el 24 de noviembre de 1991.

Su trayectoria incluyó una faceta menos conocida por el gran público: el interés por la ópera, el cabaret y otras expresiones artísticas. Esa curiosidad explica, en parte, su acercamiento a Montserrat Caballé.

La unión de la soprano con Mercury mostró que dos estilos distintos podían complementarse sin perder su identidad. El proyecto también reforzó la proyección internacional de Barcelona como escenario cultural y musical.

Frases conocidas de Freddie Mercury

Además de su admiración por Montserrat Caballé, Mercury dejó numerosas declaraciones sobre la fama, el amor, el escenario y su forma de entender la música. Algunas de ellas ayudan a comprender la personalidad pública del artista.

Estas son algunas de las citas más destacadas:

«No seré una estrella del rock. Seré una leyenda».

«Un concierto no es una interpretación en vivo de nuestro álbum. Es un evento teatral».

«Cuando esté muerto, quiero ser recordado como un músico de cierta valía y sustancia».

«El exceso es parte de mi naturaleza. Necesito el peligro y la excitación».

Su muerte, a los 45 años, puso fin a una carrera breve pero decisiva para la historia del rock.